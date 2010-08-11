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Dünya

ASTRONOTLAR ONARIM İÇİN UZAY YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKIYOR CAPE CANAVERAL (A.A)

11 Ağustos 2010 14:12

-ASTRONOTLAR ONARIM İÇİN UZAY YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKIYOR CAPE CANAVERAL (A.A) - 11.08.2010 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) iki astronotu, yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonundaki (UUİ) pompa ve soğutma arızasını gidermek üzere bugün ikinci kez uzay yürüyüşüne çıkacak. ABD'nin Florida'daki uzay merkezi Cape Canaveral'dan yapılan açıklamada, NASA astronotları Douglas Wheelock ve Tracy Caldwell Dyson'ın, TSİ 15.00'de istasyondan çıkarak, aciliyet gerektiren tamir için son 5 günde ikinci kez uzay yürüyüşü yapacakları belirtildi. Wheelock ve Dyson'un bugün arızalanan pompayı sökmeye çalışacakları, uçuş kontrolörlerinin büyük bir sızıntı olmasının önüne geçmek için yeni bir plan yaparak devre dışı kalan soğutma hattında basıncı düşürdükleri kaydedildi. Yetkililer, yedek pompanın ise bu hafta sonu yapılacak üçüncü uzay yürüyüşü sırasında takılacağını açıkladı. Amonyak pompasının geçen hafta devre dışı kalması sonucu UUİ'nin soğutma sisteminin yarısı işlemez hale gelmişti. Sistemle, elektronik cihazların aşırı ısınması engelleniyor.

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