Astronominin 'altın çağı' başladı

T24 - 21'inci yüzyılın en büyük gökbilim projesi Alma, Şili'deki Atakama Çölü'nde başlatıldı. Alma Teleskobu'nun evrenin derinliklerinden aldığı ilk görüntü de basınla paylaşıldı.



Dünyanın en karmaşık ve en büyük teleskobu olarak nitelendirilen Alma, Evren'in oluşumundan sonra ilk yıldızların parlamaya başladığı anı inceliyor. Yapılan çalışmayla bilimadamları Evren'in bugün göründüğü haline nasıl ulaştığını anlamayı umuyor.



Alma'daki bilimsel faaliyetlerde yer alan astronomlardan Doktor Diego Garcia, BBC'ye yaptığı açıklamada "Evrenin başlangıcını, ilk galaksilerin şekillendiği anı görebilmeye başlayacağız. Evrenin nasıl işlediğine dair birçok şey öğreneceğiz." dedi.



Garcia, teleskobun "astronominin yeni altın çağını" başlattığını söyledi.Alma, birbiriyle bağlantılı bir dizi dev antenden oluşuyor ve denizden en az 3 bin metre yüksekte yer alıyor.





Çarpışma anı



Yapımı 2003 yılından bu yana süren Alma'ya son olarak yirminci antenin de yerleştirilmesi ile birlikte, Evren'in oluşumundaki ilk aşamaların gün ışığına çıkması umuluyor.



Şili'deki faaliyetleri yöneten Avrupa Güney Gözlemevi ESO, Alma'nın çektiği ilk fotoğrafları da yayımladı. Fotoğraflarda Antennae Galaksileri adı verilen iki galaksinin çarpışma anı görülüyor.



Hubble Teleskobu daha önce bu tür olayları görüntüleyebilmişti. Ancak Alma'nın üstünlüğü, ışığı milimetre ve milimetre altı radyo dalgaları arasında gözlemleyebilmesi. İnsan gözünün algılayamayacağı düzeydeki ışığı toplayan Alma, yeni yıldızların oluştuğu yoğun soğuk gaz bulutlarını görünür halde kılıyor.



Fotoğraflar sadece 12 anten kullanılarak çekildi. Yeni antenler eklendikçe fotoğrafların çözünürlüğünün de iyileşeceği söyleniyor. Amaç, 2013 yılına dek Alma'daki anten sayısını 66'ya çıkarmak.









