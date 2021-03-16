AstraZeneca aşısının askıya alındığı Fransa'da Sağlık Bakanı: İlk dozu olan vatandaşlar tehlikede değil

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının kullanımını güvenlik endişesiyle durduran Fransa'da Sağlık Bakanı Olivier Veran, aşının ilk dozunu olan vatandaşların "tehlikede olmadığını" söyledi.

Le Parisien'in aktardığı habere göre, Fransa da pek çok Avrupa ülkesi gibi kan pıhtılaşması endişeleri nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.

Kararla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Olivier Veran, şu ana kadar ilk Koronavirüs aşı dozunu AstraZenece olan vatandaşların tehlikede olmadığını söyledi.



Aşıyı olan kişilerde endişe edilecek bir durum olmadığını söyleyen Veran, perşembe günü Avrupa İlaç Ajansı'ndan gelecek kararı beklediklerini ve "en hızlı şekilde aşılama programına dönmeyi hedeflediklerini" söyledi.

Bugün, Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç denetleme kurulu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdiği aşının artılarının eksilerinden daha ağır bastığını söyledi. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi 4 büyük AB ülkesi, aşıyı yaptıran bazı kişilerde kanama, kan pıhtısı oluşumu ve trombosit sayısında düşüklük gözledikten sonra AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.