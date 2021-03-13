AstraZeneca: Aşımızın kan pıhtısı riskini artırdığına dair kanıt yok

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Danimarka ve Norveç gibi ülkeler kan pıhtısı riskini artırdığı gerekçesiyle kullanımını durdururken AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği Koronavirüs aşısını savundu.

AstraZenea'dan yapılan açıklamada aşı ile kan pıhtısı oluşumu arasında bir bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmadığı belirtildi. Avrupa Birliği ve Britanya ilaç denetim kurumları da henüz kan pıhtıları ve AstraZeneca aşısı arasında bir bağ tespit edemediklerini ifade etmişti.

Danimarka, Norveç ve İzlanda perşembe günü aşının kullanımını kan pıhtısı bağlantısı incelene kadar geçici süreyle durdurduğunu duyurmuştu. Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha da aşıyı kameralar karşısında olma planını iptal etti ve dağıtımının durdurulduğunu açıkladı. Cuma günü Bulgaristan da aşının kullanımını durduracağını açıkladı.

Almanya, Fransa, Britanya, Hollanda, Meksika ve Nijerya gibi ülkeler ise aşının güvenli olduğunu söyleyerek aşıyı kullanmaya devam edeceklerini bildirdi.