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Dünya

AŞTİYANİ'NİN OĞLU VE AVUKATI ORTADA YOK PARİS (A.A)

11 Ekim 2010 19:14

-AŞTİYANİ'NİN OĞLU VE AVUKATI ORTADA YOK PARİS (A.A) - 11.10.2010 - İran'da recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammedi Aştiyani'nin oğlu ve avukatı ile 2 Alman gazetecinin dün İran'da bir mülakat sırasında gözaltına alınmış olabileceği belirtildi. Recme Karşı Uluslararası Komitenin sözcüsü Mina Ahadi, Almanya'da AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Dün 17.00'ye doğru yapılan bu mülakat sırasında onlarla telefon bağlantım vardı. Birden gazeteciler 'ama orada ne oluyor' ve ardından 'Sayın Ahadi kapatmam lazım' dedi'' ifadesini kullandı. Ahadi, o zamandan beri kendilerinden hiç haber alamadığını belirterek, genellikle günlük olarak irtibat sağladıklarını söyledi ve ''Sakine'nin oğlu Seccad'ın Tebriz'deki yakınlarıyla konuştum, onların da haberi yok. Birşeyler oldu, duydum. Yüzde yüz gözaltına alındılar. Ama hangi cezaevindeler, Tahran'dalar mı bilmiyoruz'' diye konuştu. Mina Ahadi, Alman gazetecilerin bir Alman gazetesi için çalıştıklarını, ancak hangisi olduğunu güvenlik nedenleriyle açıklamayacağını sözlerine ekledi.

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