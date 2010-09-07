Aştiyan'ın oğlu: Lütfen annemi kurtarın

T24 - Taşlanarak ölüme mahkum edilen İranlı Sakine Muhammedi Aştiyani'nin oğlu Sayad Kaderzade annesinin kurtarılması için İran rejimine baskı yapılması çağrısında bulundu.



Kaderzade, "Ramazan sona eriyor ve İslami kaidelere göre idamlar başlayabilir" dedi.



Kaderzade özellikle de Tahran'ın müttefikleri olan Türkiye ve Brezilya'nın müdahele etmesini istedi.



Paris'te düzenlenen bir basın toplantısına Tebriz'den parazitli cep telefonuyla katılan Kaderzade, 11 Ağustos'ta televizyondan yayınlanan "itiraf"tan sonra annesinin dış dünya ile tüm ilişkilerinin kesildiğini söyledi.



Kaderzade, bu durumun annesinin her an idam edilebileceğine işaret ettiğine dair korkularını dile getirdi.

Sakine için birleştiler



Bu arada Aştiyani'ye internette açılan kampanyalarda destek verenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.



Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, gerekirse Tahran'a gidip Aştiyani'nin affedilmesini rica edeceğini söyledi.