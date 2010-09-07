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Dünya

Aştiyan'ın oğlu: Lütfen annemi kurtarın

Taşlanarak ölüme mahkum edilen İranlı Sakine Muhammedi Aştiyani'nin oğlu Sayad Kaderzade annesinin kurtarılması için İran rejimine baskı yapılması çağrısında

07 Eylül 2010 03:00

T24 - Taşlanarak ölüme mahkum edilen İranlı Sakine Muhammedi Aştiyani'nin oğlu Sayad Kaderzade annesinin kurtarılması için İran rejimine baskı yapılması çağrısında bulundu.


Kaderzade, "Ramazan sona eriyor ve İslami kaidelere göre idamlar başlayabilir" dedi.


Kaderzade özellikle de Tahran'ın müttefikleri olan Türkiye ve Brezilya'nın müdahele etmesini istedi.


Paris'te düzenlenen bir basın toplantısına Tebriz'den parazitli cep telefonuyla katılan Kaderzade, 11 Ağustos'ta televizyondan yayınlanan "itiraf"tan sonra annesinin dış dünya ile tüm ilişkilerinin kesildiğini söyledi.


Kaderzade, bu durumun annesinin her an idam edilebileceğine işaret ettiğine dair korkularını dile getirdi.



Sakine için birleştiler


Bu arada Aştiyani'ye internette açılan kampanyalarda destek verenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.


Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, gerekirse Tahran'a gidip Aştiyani'nin affedilmesini rica edeceğini söyledi.


Kouchner, zina iddiasıyla ölüme mahkum edilen 43 yaşındaki kadını kurtarmayı kendisi için kişisel bir görev haline getireceğini vurguladı.


Sakine Muhammedi Aştiyani'nın özgürlüğü için imza kampanyası başladı

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