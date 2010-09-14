-AŞTİYANİ İÇİN İMZA KAMPANYASI İZMİR (A.A) - 14.09.2010 - KESK İzmir Kadın Platformu üyeleri, İran'da Sakine Aştiyani'ye verilen recm ve ölüm cezanın kaldırılması için imza kampanyası başlattı. Konak Pier önünde toplanan KESK İzmir Kadın Platformu üyeleri, Sakine Aştiyani'ye destek veren pankart ve dövizler taşıyıp, sloganlar atarak, Konak Meydanı'ndaki Sosyal Güvenlik Kurumu binası önüne kadar yürüdü. Grup adına burada açıklama yapan Gülsen Kaplan, 43 yaşında ve iki çocuk annesi Sakine Aştiyani'nin, kocasının ölümünden sonra kanun dışı ilişkiye girdiği gerekçesiyle İran'da 2006 yılından bu yana hapiste bulunduğunu ve recm cezasına çarptırıldığını söyledi. Uluslararası tepki nedeniyle recm cezasının durdurulduğunu fakat idam cezasının hala gündemde olduğunu belirten Kaplan, ''Dine dayalı neoliberal politikaların hakim olduğu ülkelerde kadınlar cins ayrımcılığına daha fazla maruz kalıyor, kadına yönelik şiddetin boyutları giderek artıyor. Sakine'nin recm cezasının geri çekilmesi, öldürülmeyeceği anlamına gelmemekte'' dedi. Aştiyani'nin karşılaştığı uygulamayı ''insanlık dışı'' olarak değerlendirdiklerini belirten Kaplan, ''KESK İzmir Kadın Platformu olarak, Sakine Aştiyani'nin çocukları Feride ve Sajjad'ın çığlıklarına kulak verdik ve imza kampanyası başlattık. İzmir'deki tüm duyarlı insanları bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Topladığımız imzaları, cuma günü basın toplantısının ardından İran'ın Ankara Büyükelçiliğine göndereceğiz'' diye konuştu. Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup daha sonra dağıldı.