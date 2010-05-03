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Sağlık

Astıma karşı domates

Yaz aylarının en lezzetli sebzelerinden olan domatesin, birçok yararının yanı sıra astım riskini de azalatabileceği bildirildi.

03 Mayıs 2010 03:00

T24 - Yaz aylarının en lezzetli sebzelerinden olan domatesin, birçok yararının yanı sıra astım riskini de azalatabileceği bildirildi.
     
İtalyan La Stampa gazetesinde yayımlanan habere göre, İngiltere'deki Newcastle Üniversitesinden bir grup bilim adamı, domates tüketmenin, içerdiği likopen sayesinde akciğerdeki iltihaplanmayı onarabildiğini ve astım riskini azaltabildiğini ortaya çıkardı.
    
Bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları testlerde, bu hayvanları iki gruba ayırdı. İlk gruptaki farelere, diğerlerine uyguladıkları diyete ilaveten likopen de veren bilim adamları, bu gruptaki hayvanların ciğerlerinde iltihaplanma ve astım gibi bulguların azaldığını gözlemledi.
    
Uzmanlar, ciğerlerdeki alerjik iltihabı azaltan likopenin astıma karşı koruyucu bir etkisi olabileceğini vurguladı.


 

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