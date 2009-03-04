Astım riski TV ile katlanıyor

Günde iki saatten fazla televizyon izleyen çocuklarda astıma yakalanma riski iki katına çıkıyor.



Uzmanlar bu konuda sadece televizyonun suçlanamayacağını, hareketsiz bir yaşam tarzının sonucu olarak televizyon izlendiğini ve bu yaşam tarzının da riski artırdığını söyledi.



Verilen bilgiye göre örneğin egzersiz sırasında derin nefes almak, akciğerlerin sağlığını koruyabiliyor.



Thorax dergisinde yayınlanan çalışma, 0-11 yaş arası üç bin İngiliz çocuğun sağlık durumuna ilişkin gözlemlere dayanıyor.



Ebeveynlere de yılda bir kez çocuklarında nefes darlığı benzeri belirtiler görüp görmedikleri veya bir doktorun astım teşhisi koyup koymadığı üzerine sorular yöneltildi.



Üç buçuk yaş üzeri çocuğu bulunan anne-babalardan da çocuklarının TV izleme alışkanlıklarını değerlendirmeleri istendi.



Araştırmada yer alan çocukların hiçbirinde yeni doğduklarında veya bebekliklerinde nefes darlığı belirtileri bulunmuyordu.



11,5 yaşına geldiklerinde ise 185 çocukta (yüzde 6) astım başlangıcı görüldü.



'TV egzersizi önlüyor'



Günde iki saatten fazla TV izleyen çocuklarda ise daha az izleyenlere kıyasla, astıma yakalanma riskinin yaklaşık iki kat daha fazla olduğu görüldü. Ancak risk yine de yaklaşık yüzde 2 gibi düşük bir seviyede çıktı.



Araştırmada yer alan astımlı çocuklardan yüzde 2'si TV izlemezken, yüzde 20'si bir saatten az, yüzde 34'ü günde 1-2 saat, yüzde 44'ü ise iki saati aşkın bir süre TV izliyordu.



11,5 yaşına geldiklerinde astımlı ve astımsız çocukların egzersiz seviyelerinde fazla bir fark bulunamadı.



Araştırmacılar TV izleme alışkanlıklarından yola çıkarak çocukların yaşam tarzına ilişkin tahminler yürüttüler.



Asthma UK (Astım İngiltere) adlı kuruluştan Dr. Elaine Vickers, ailelelerin çocuklarına daha az TV izletip onları daha fazla aktiviteye yöneltmelerinin önem taşıdığını söyledi.



Derin nefesin yararı



Raporun yazarlarından Glasgow Üniversitesi öğretim üyesi Dr. James Paton da asıl sorunun TV izlemekten ziyade hareketsiz yaşam tarzı olduğunu belirtti ve ekledi: "Yaşamın ilk yıllarında aktivitelerin akciğerleri korumasına yarayan bir pencere bulunuyor olabilir" diye konuştu.



Paton, "Bir yerde oturmuyor olmak sizi derin nefes almaya sevkediyor ve bu da uzun vadede önem taşıyor olabilir" dedi.



Buna göre, derin nefes alma yoluyla solunum sisteminde yer alan kasları esnetememek, astım hastalığının kökeninde yatan nedenlere yol açıyor olabilir.



Dr. Elaine Vickers, elde edilen bulguların hareketsizlik ve fazla kiloların astım riskini artırdığına dair yeni bir kanıt sunduğunu ancak bu araştırmanın erken yaşlardaki hareketsiz yaşam tarzının, çocukluğun ileri aşamasındaki riski artırdığını ortaya koyan ilk çalışma olduğunu söyledi.



Astımlı çocuklara egzersiz



İngiltere, dünyada çocukluk döneminde astıma yakalanma riskinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.



Uzmanlar, astımlı çocukların da düzenli egzersizlerden fayda görebileceğini söylüyor.



Bazı uzmanlar üç yaşın altındaki çocukların TV izlemesinin sağlık ve öğrenme sorunları yarattığını savunurken, kimi uzmanlar da televizyonun eğitime katkı sağlayabileceğini ve çocukların konuşmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

