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Yaşam

AŞTİ otoparkı 50 dakika ücretsiz

Ankara 5.Tüketici Mahkemesi başkentlileri rahatlatacak bir karara imza attı. AŞTİ içindeki otoparkta araçlardan

03 Ekim 2011 03:00

T24 - Ankara 5.Tüketici Mahkemesi başkentlileri rahatlatacak bir karara imza attı. AŞTİ içindeki otoparkta araçlardan artık 50 dakikaya kadar ücret alınamayacak.

Aracını terminalde park eden bir vatandaş 4 liralık otopark ücretinin haksız olarak alındığı iddiasıyla Çankaya Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

TRT Haber'e göre yynı kişi, heyetin iptal ettiği kararı Tüketici Mahkemesine götürdü.

Mahkeme vatandaşı haklı buldu ve 4 liralık otopark ücretinin faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Ankara 5. Tüketici Mahkemesi, ''genel park alanlarının dışında, terminal içinde özel bir park alanı tahsis edilmesi halinde ücretsiz sürenin 50 dakika olacağını'' belirtti.


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