-AŞTİ bayram yoğunluğuna hazırlanıyor ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Ankara Şehirler Arası Otobüs Acenteleri Derneği ile Ankara Otobüs ve Otogar İşletme Kooperatifi Başkanı Ethem Ateş, sıkıntısız bir yolculuk yapılması için otobüslere yoldan binmek yerine AŞTİ'den binilmesi uyarısında bulundu. Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. Gidiş ve dönüşte AŞTİ'de oluşabilecek yoğunlukta tüm ekibin görev başında olacağını ifade eden Ateş, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesini istediklerini vurguladı. Ateş, şunları kaydetti: ''Bayram gidiş ve dönüşlerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için otobüs sürücülerinden trafik kurallarına harfiyen uymalarını istedik. Kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Bununla birlikte gerek AŞTİ içerisindeki yazıhaneler, gerekse Kooperatifimizin şehir içi ücretsiz servis araçları ile tüm Ankara'ya 24 saat hizmet verebilmek için bayrama hazırız. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız, çünkü bunun için gerekli önlemleri aldık.'' Vatandaşları korsan taşımacılık yapan otobüslere karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Ateş, otobüs biletlerinin mutlaka AŞTİ'de hizmet veren bilet satış gişelerinden alınması gerektiğini belirtti. Yolcuların aldıkları biletin tarihine ve saatine dikkat ermeleri gerektiğini hatırlatan Ateş, şu uyarıda bulundu: ''Sıkıntısız bir yolculuk yapılması için otobüslere yoldan binmek yerine AŞTİ'den binilmeli. Ayrıca otobüsün hareket saatinden 30 dakika önce AŞTİ'de olunmalı.'' Ateş, yolcuların yaşanabilecek bir problem karşısında AŞTİ Halkla İlişkiler birimine başvurmalarını istedi.