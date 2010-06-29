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Yaşam

Asteğmene ağırlaştırılmış müebbet cezası

Abdülkadir Kurt'un "coplu tecavüze maruz kalarak öldürülmesi" hakkında 17 yıldır devam eden davada, o tarihte asteğmen olan 'rambo' lakaplı Salih Üner'in ağırlaş

29 Haziran 2010 03:00

T24- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 19 Nisan 1992 tarihinde "Terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınanlardan Abdülkadir Kurt'un "coplu tecavüze maruz kalarak öldürülmesi" hakkında 17 yıldır devam eden davada, o tarihte asteğmen olan 'rambo' lakaplı Salih Üner'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.


Bismil’de 19 Nisan 1992 tarihinde gözaltına alındıktan sonra copla işkence edilerek öldürüldüğü belirtilen Abdulkadir Kurt’a işkence yaparak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 15 askerin yargılanmalarına devam edildi. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı.


Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, 14 sanığın beraatını isterken, olayın olayın meydana geldiği dönemde asteğmen olarak görev yapan sanıklardan ‘Rambo’ lakaplı S.Ü.'nün ‘Canavarca bir hisle, işkence yaparak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Tanık anlatımlarının tümünün cinayeti sanık S.Ü.'nün yaptığı yönünde olduğunu belirten savcı mütalaasında “Tüm deliller değerlendirildiğinde olayın yaşandığı dönemki koşullarda göz önüne alındığında aslında olayın tüm görevlilerce bilindiği ancak net söylenmediği” ifadelerine yer verdi.


Sanık ve mağdur avukatlarının ifadelerini alan mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmayı erteledi.


Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 1992 yılında meydana gelen olayda, gözaltında coplu işkenceye uğayan Abdulkadir Kurt, hayatını kaybetmişti. Olaydan 15 yıl sonra, 15 asker hakkında dava açılmıştı. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda da, Kurt’un makatına cop sokularak meydana gelen iç ve dış kanama sonucu öldüğü belirtilmişti.

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