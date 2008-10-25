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Yaşam

Asteğmen, astsubayı vurarak kaçtı

Kayseri'nin Sarız ilçesi Askerlik Şubesi Başkanı asteğmen, tartıştığı astsubayı öldürdü.

25 Ekim 2008 03:00

Kayseri'nin Sarız ilçesi Askerlik Şubesi Başkanı asteğmen, tartıştığı astsubayı öldürdü.
Sarız ilçesinde Askerlik Şubesi Başkanı olarak görev yapan Asteğmen Ş.G, henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde astsubay çavuş M.F. ile tartıştı. Asteğmen Ş.G, daha sonra kalaşnikof otomatik tüfekle Astsubay M.F'ye 5 el ateş etti. M.F. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, Kayseri Jandarma Alay Komutanlığının olay yeri inceleme ekibinin Sarız ilçesine gönderildiğini bildirdi.

Olaydan sonra kaçan ve üzerinde siyah takım elbise bulunduğu bildirilen zanlının yakalanması için polis ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, “Sarız Askerlik Şubesi'ndeki olayın iki rütbeli arasındaki önceden var olan bir tartışmadan kaynaklandığı sanılıyor. Cumhuriyet Savcılığımız ve askeri yetkililerimiz konuyu soruşturuyor” dedi.

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