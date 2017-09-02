Astana'daki yeni Suriye zirvesinin tarihi belli oldu

Suriye'de altı yıldır devam eden iç savaşı sonlandırmak ve ülkede barışı tesis etmek için 2015'ten beri aralıklarla Kazakistan'ın başkenti Astana'da sürdürülen görüşmelerin altıncı turu 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye, Rusya ve İran; Suriye'deki "çatışmasızlık bölgelerindeki kontrol güçlerinin” faaliyetleri değerlendirecek.

Buna ek olarak İdlib, Humus ve Doğu Guta'da tesis edilecek çatışmasızlık bölgeleri ve mahkûmların takası masaya yatırılacak.

Açıklamada, tarafların toplantıda Suriye’de UNESCO'nun kültür mirası listesindeki bölgelerin de mayınlardan temizlenmesi konusunda bildirge kabul edeceklerine değinildi.