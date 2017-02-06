Astana'da 3'lü mekanizma toplantısı başladı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya, Türkiye ve İran'dan uzmanlar Astana'da görüşmelere başladı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta gerçekleşen görüşmelerin ardından Rusya, Türkiye ve İran, iki hafta sonra yeniden bir araya geldi. 3 ülkeden uzmanlar, ilk görüşmelerde üzerinde mutabık kalınan ateşkeste istenen noktaya gelinip gelinmediğini tartışıyor.

Al Jazeera'nın haberine göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Görüşmelere ilk kez Ürdün'den temsilcilerin de katılması bekleniyor" diye konuştu.

Astana'da iki hafta önce yapılan ilk görüşmelerde ülke genelinde bir ateşkes üzerinde mutabakata varılmıştı.

Bugün başlayan görüşmelerde bu ateşkeste varılan nokta ele alınıyor, ihlâller görüşülüyor. Ateşkes IŞİD ve Nusra Cephesi'ni kapsamıyor.

İlk görüşmeler sonrasında yayınlanan ortak bildirgede ateşkesi denetlemek üzere Rusya, Türkiye ve İran'ın üçlü mekanizma kurmasına karar verilmişti.

IŞİD ve Nusra’ya karşı ortak mücadele edilece edileceği, bunların silahlı muhaliflerden ayrılmasının sağlanacağı belirtilmiş, "Bundan sonraki süreçte BMGK kararı bağlamında müzakerelerin başlaması ve bu sürecin kolaylaştırılması son derece önemli olacaktır" denilmişti.

Rusya’nın anayasa önerisine ret

Astana'da ikinci tur öncesinde Suriyeli muhalifler Ankara’da Türk ve Rus yetkililerle bir araya geldi. Toplantının ardından Al Jazeera'ye konuşan bir Türk yetkili, cumartesi günü son bulan Ankara toplantılarında Türk ve muhalif tarafların Rusya’nın önerdiği anayasa teklifini ele almayı reddettiklerini söyledi.

Türk kaynak, “Geleceğin Suriyesinde uygulanacak idari sistemi şimdiden masaya yatırmak, yeni anayasayı, öz yönetimi ya da federalizmi tartışmak, tek taraflı hareket etmek isteyenlerin amaçlarına hizmet edebilir” değerlendirmesini yaptı.

Al Jazeera’nin edindiği bilgilere göre, silahlı muhalif grupların temsilcileri, toplantıda Rusya’dan ateşkesin garantörü olarak rejimin ve milislerinin anlaşmaya bağlılığını da sağlamasını istendi.

Muhalifler, ateşkesin fiilen ve kapsamlı bir şekilde uygulanmadığı sürece 20 Şubat’ta yapılması ön görülen Cenevre görüşmelerine de gitmeyeceklerini ifade etti.

Tahran’da Rusya-İran toplantısı

Bugünkü Astana toplantıları öncesinde bir diğer buluşma da İran'da gerçekleşti. İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani, Tahran'da Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev ile bir araya geldi.

Şamhani, 'IŞİD, Nusra Cephesi ve bağlantılı gruplar Suriye’de olduğu müddetçe ve bazı bölge ülkelerinin bu gruplara destek verdiği sürece ülkede siyasi bir çözümün gerçekleşmeyeceğini' söyledi.

Şamhani, İran’ın Suriye’de siyasi çözüm konusunda kararlı olduğunu iddia etti, ancak silah bırakmayı reddeden gruplara karşı askeri çözümün etkili olacağını söyledi.

İran medyası, Lavrentyev’in Suriye’de rejim, İran ve Rusya arasındaki askeri işbirliğinin devam edeceğini ve siyasi müzakere çabasının çözüme yanaşmayan ‘terörist’ gruplara karşı mücadeleyi etkilemeyeceğini söylediğini aktardı.