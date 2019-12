'Assos'ta Felsefe'de Hume konuşulacak

T24 - Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde, 10 yıldır düzenli olarak gerçekleşen 'Assos’ta Felsefe' toplantısı 4-7 Temmuz'da yapılacak.



Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen toplantılara, yurt dışından ve yurt içinden öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılacak.

Bu yıl yapılacak toplantıların konusu 18. yüzyıl filozofu David Hume. Doğumunun 300. yılı olan Hume için dünyanın çeşitlili ülkelerinde Hume üzerine konferanslar, sempozyumlar, yayınlar, etkinlikler gerçekleşecek. Türkiye’de de bu vesileyle Assos’ta Felsefe’nin hem kış hem yaz toplantısı Hume’a ayrıldı. Toplantıda özel olarak Hume’da Tanrı, Din ve Ahlak konusu ele alınacak; Hume’un, Tanrı’nın varlığı, Tanrı’nın nitelikleri, mucizelerin, peygamberliğin, vahiynin olmuşluğu, ruhun ölümsüzlüğü konularındaki bilinemezci ve kuşkucu bakış açısı ele alınacak, ayrıca geliştirdiği duygucu-laik ahlak anlayışı incelenecek.

Toplantıya konuşmacı olarak dünya çapında Hume uzmanları katılacaklar:

Konuşmacılar arasında;

Cambridge Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Simon Blackburn,

Yale Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stephen Darwall,

Central Michigan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Prentice Wright,

New York Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Don Garrett,

Arizona Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Owen ve

British Columbia Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Paul Russell gibi isimler bulunuyor.



Etkinlik çerçevesinde aynı zamanda, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Kubilay Karslıoğlu yönetiminde, antik tiyatroda, antik Yunan tragedya ve komedya yazarlarından birer oyundan bölümleri sahnelenecek. Antik tiyatroda ayrıca Anne Monika Sommer-Bloch bir keman dinletisi gerçekleştirecek.

Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu 'Assos’ta Felsefe' toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, üniversite dışında, on yıl süreyle düzenli olarak gerçekleşen ve gelenekselleşen ilk ve tek felsefe etkinliği olarak biliniyor.



ASSOS’TA FELSEFE



David Hume’un Doğumunun 300. Yılı Vesilesiyle: Hume’da Tanrı, Din ve Ahlak

4 Temmuz Pazartesi

19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı

21:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)



5 Temmuz Salı

13:30 Paul Russell (University of British Columbia): “Hume on Belief and Atheism”

15:00 Don Garrett (New York University): “What’s True About Hume’s ‘True Religion’?”

16:30 Örsan K. Öymen (Bahcesehir University): “Hume’s Agnosticism in Relation to Pyrrhonism”

18:00 Stephen Darwall (Yale University): “Hume on Modern Morality and Religion’s Influence”

20:00 Köyde Akşam Yemeği (Assosyal Otel Restaurant)

23:00 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik (Anne Monika Sommer-Bloch)



6 Temmuz Çarşamba

13:30 John Prentice Wright (Central Michigan University): “The Slave of the Passions: Hume on Religion and Morality”

15:00 Simon Blackburn (University of Cambridge): “Human and Humean Practical Reason”

16:30 David Owen (University of Arizona): “Reason, Belief and Moral Sentiments”

18:00 Michael B. Gill (University of Arizona): “Non-Consequentialist Thinking and Humean Sentimentalism”

20:00 Antik Tiyatro’da Antik Yunan Tragedya ve Komedya Oyunu (Sophocles: “Antigone”; Aristophanes: “Lysistrata”. İstanbul Kültür Üniversitesi; Yönetmen: Kubilay Karslıoğlu )

21:30 Kadırga’da Akşam Yemeği (Yıldızsaray Otel Restaurant)

23:30 Plajda Parti (Kadırga / Yıldızsaray Otel Plajı) / DJ Kerem Savaş & Metehan Korkmazel



7 Temmuz Perşembe

12:00 Charlotte Brown (Illinois Wesleyan University): “The Structure of Hume’s Second Inquiry”

13:30 William Edward Morris (Illinois Wesleyan University): “Another Look at Hume’s Determinism”

15:00 Tito Magri (University of Rome-La Sapienza): “Hume’s Justice: A Reappraisal”

16:30 Truva Ziyareti

21:30 Veda Yemeği (Terrace Otel Restaurant)