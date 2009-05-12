Assolistler Ankara'da buluştu

Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Seçil Heper Anneler Günü'nde Başkent'te konser verdi. Geceye, Neşe Karaböcek sürpriz sanatçı olarak katıldı



Sabah gazetesinin haberine göre; yıllarca tatlı bir rekabet yaşayan Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Seçil Heper sahnelere adım attıkları şehir olan Ankara'da ikinci kez birlikte sahne aldı. Anneler Günü'ne denk gelen 10 Mayıs gecesi Anadolu Gösteri Merkezi'nde konser veren üçlüye sürpriz sanatçı olarak Neşe Karaböcek de katıldı.



Sinan Kuzucu tarafından organize edilen gecenin startını Sayın, Abacı ve Heper birlikte verdi. Beraber tek şarkı söyleyen sanatçılardan Emel Sayın ve Seçil Heper dinleyicileri selamladıktan sonra sahneyi Muazzez Abacı'ya bıraktı.



Abacı, birkaç şarkı söyledikten sonra Zeki Müren'in albümünden "Hiçbir Şeyde Gözüm Yok" şarkısı hoparlörlerden duyulmaya başladı. Başarılı sanatçı, Zeki Müren'le düet yapar gibi şarkıyı okudu. Abacı, Zeki Müren'i "Dünyaya ender gelen seslerden birisiydi" diyerek rahmetle andı.



Abacı'dan sonra sahneye Seçil Heper çıktı. Heper, kıyafetleriyle gecede iddialı bir görüntü çizdi. İlerlemiş yaşına rağmen dekolte elbiseler tercih eden Heper, ilk olarak derin yırtmaçlı bir tuvalet giydi.



Seçil Heper'in ardından sahneyi devralan Emel Sayın nezaketiyle bir kez daha sevenlerini kendisine hayran bıraktı. Annesinin çok sevdiği şarkılardan birini söyleyen Emel Sayın, Marmaris'te yaşayan annesine şarkıyı cep telefonuyla canlı olarak dinletti.



Üç sanatçı sırayla 5'er şarkı okuduktan sonra programa yaklaşık yarım saat ara verildi. Bu süre içerisinde kıyafet değiştiren üçlü daha sonra sahneye birlikte çıktı. Daha sonra üçlüye gecenin sürpriz sanatçısı Neşe Karaböcek de katıldı. Karaböcek solo olarak birkaç şarkı okudu. Muhteşem gecede bazı izleyiciler duygulanarak gözyaşlarına hâkim olamadı.

