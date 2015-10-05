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Associated Press: Hactaki izdihamda 1112 hacı hayatını kaybetti

Suudi Arabistan yönetimi, ölü sayısını 769, yaralı sayısını ise 934 olarak duyurmuştu

05 Ekim 2015 23:06

Suudi Arabistan'ın Mekke kenti yakınlarındaki Mina'da, 24 Eylül'de gerçekleşen izdiham faciasında hayatını kaybedenlerle ilgili olarak, ülkelerin açıkladığı resmi rakamları derleyen Associated Press haber ajansı, ölü sayısının 1112 olduğunu açıkladı. Faciada sorumluluğu olduğu iddia edilen ve başta İran olmak üzere birçok ülke tarafından eleştirilen Suudi Arabistan yönetimi, ölü sayısını 769, yaralı sayısını ise 934 olarak açıklamıştı.

Associated Press haber ajansına göre,  faciada ölenlerin sayısı, yürek burkan olayda 769 hacının öldüğünü, 934'ünün de yaralandığını duyuran Suudi Arabistan'ın açıkladığı kaybın maalesef epey üzerinde.

16 ülkeden yapılan resmi açıklamaları ve devlete bağlı yayın organlarındaki haberleri inceleyen Associated Press'in hesabına göre, "şeytan taşlama" sırasında yaşanan izdihamda bin 112 hacı yaşamını yitirdi.

Ajansa göre: olayın ardından İran 465, Mısır 146, Endonezya 100, Pakistan 75, Nijerya 64, Mali 60, Hindistan 58, Kamerun 42, Bangladeş 41, Cezayir 18, Etiyopya 13, Çad 11, Kenya sekiz, Senegal beş, Türkiye ve Fas ise üçer vatandaşını yitirdiğini açıkladı.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Said Evhedi, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, Mina'daki izdihamda ölen hacı sayısının açıklanandan fazla olduğunu belirterek, "Halen 21 TIR'da 3 bin hacı cesedi tahliye ve teşhis için bekliyor" demişti. Ancak Evhedi'nin açıklaması, Suudi Arabistan tarafından yalanlandı.

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