-ASSANGE'IN ANNESİ MEMNUN LONDRA (A.A) - 16.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın annesi Christine Assange, "İngiliz Adalet sistemine inancım vardı ve bugün inancımda haklı olduğumu gördüm" dedi. İngiliz Yüksek Mahkemesinde bugün yapılan temyiz duruşmasında, Assange'ın kefaletle serbest bırakılmasına ilişkin itirazlar reddedilerek, Wikileaks'in kurucusunun kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Assange'ın avukatı Mark Stephens müvekkilinin bugün serbest bırakılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Julian Assange'ın annesi Christine Assange ise kararın ardından yaptığı açıklamada, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Oğlumu görüp, ona sarılmak için sabırsızlanıyorum. İngiliz Adalet sistemine inancım vardı ve bugün inancımda haklı olduğumu gördüm" diye konuştu. Assange'ın serbest bırakılması için kefalet miktarı olan 240 bin sterlinin İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine ödenmesi ve Assange'a kefil olan kişilerin mahkeme ya da polis karakoluna giderek imza vermesi gerekiyor. Wikileaks'in kurucusu bu akşam serbest bırakılmazsa, 7 Aralıktan bu yana tutulduğu Londra'daki Wandsworth Cezaevine götürülecek. Assange serbest bırakılması durumunda ise, mahkemeye tebliğ ettiği adres olan gazeteci Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'da malikanesine yerleşecek. Assange'ın kefilleri arasında eski gazeteci Sir Philip Knightley, dergi yayıncısı Felix Dennis, Nobel ödüllü Sir John Sulston, eski İşçi Partisi Bakanı Lord Matthew Evans, Profesör Patricia David gibi kişiler bulunuyor. Assange'ın şartlı tahliye koşulları arasında, mahkemeye tebliğ ettiği adreste bulunması, pasaportuna el konulması, belli saatler arasında sokağa çıkmaması, polise her gün bildirimde bulunması ve ayak bileğine elektronik kelepçe takılması yer alıyor.