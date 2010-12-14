-ASSANGE'E ELEKTRONİK KELEPÇE LONDRA (A.A) - 14.12.2010 - İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın 200 bin sterlin kefaletle şartlı tahliyesine karar verdi. Assange'ı bugün İngiltere'nin başkenti Londra'daki duruşmasında avukatları Mark Stephens ve Geoffrey Robertson savundu. Duruşmada avukatlar, Assange'ın kefaletle serbest bırakılmasını talep etti. Yargıç bu talebi kabul ederken, bir sonraki duruşmanın 11 Ocak 2011'de yapılmasına karar verdi. Yargıç ayrıca tahliye şartlarını belirledi. Buna göre, Assange'ın pasaportuna el konulacak, elektronik kelepçe takılacak ve polis gözetiminde olacak. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren duruşmada ayrıca, aralarında Amerikalı film yapımcısı Michael Moore, İngiliz sosyetesinin önde gelen isimlerinden Jemima Khan, gazeteci John Pilger, İngiliz film yönetmeni Ken Loach gibi isimlerin de bulunduğu 10 kişinin Assange'ın serbest bırakılması için kefil olduğu açıklandı. Mahkemenin önünde ise 100'den fazla gazeteci ve protestocu yer aldı. Geçen haftaki duruşmada yargıç, Assange'ın kefaletle serbest bırakılması talebini reddetmiş ve gözaltı durumunun devamına karar vermişti. Assange yaklaşık bir haftadır Londra'daki Wandsworth cezaevinde tutuluyordu. Julian Assange kurucusu olduğu Wikileaks'ın yayımladığı gizli belgeler nedeniyle yargılanmıyor. İsveç Assange'ı iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve kendisine iadesini talep ediyor. Assange ise iddiaları reddediyor ve İsveç'e iadesini önlemek için mücadele edeceğini söylüyor.