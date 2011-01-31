-ASSANGE'DAN "BELGE TUFANI" TEHDİDİ WASHINGTON/LONDRA (A.A) - 31.01.2011 - Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange, sitesinin kesin olarak kapalı kalacağının ortaya çıkması durumunda, gizli belgelerin "sel gibi akacağı" bir planlarının bulunduğunu açıkladı. Julian Assange, Amerikan CBS televizyonunun "60 dakika" programında yaptığı açıklamada, henüz yayımlanmamış belgeleri yayımlamak için bir sistemleri bulunduğunu belirterek, "Çok sayıda, 100 bin civarında kişide belgeler saklı duruyor. Tek yapmamız gereken bunların yayımlanması için onlara bir şifre vermek" dedi. ABD'ye ait yüz binlerce gizli rapor ve diplomatik belgeyi dünya kamuoyuna sızdırdığı için hakkında soruşturma açılan Assange, bu şifrenin son aşamada verileceğini söyleyerek, "Eğer bizden birileri hapsedilir veya öldürülürse, belgeleri artık yayımlayamayacağımız hissi doğarsa, diğerleri devreye girecek ve biz şifreleri bunlara vereceğiz" diye konuştu. Amerikan karşıtı veya başka siyasi amaçlarla hareket ettiği iddialarını yalanlayan ve ekibini "özgür basın militanı" diye niteleyen 39 yaşındaki Avustralyalı Assange, "Balinaları kurtarmıyoruz. İnsanlara balinaları korumaları veya korumamaları için ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlıyoruz. Bunlar adil ve medeni bir topluma sahip olmak için gerekli hammadde. Bu olmadan karanlıkta yol bulmaya çalışmak gibi" dedi. Julian Assange, bir banka hakkında yayımlayacağı bilgilerin Bank of America ile ilgili olup olmadığını teyit etmeyip, kahkaha atarken, "Tüm bu bankalar sıkıntıda ve hepsi kendisine bu biz miyiz diye sorup duruyor" diye konuştu. -"ASSANGE YAŞLI KADIN KILIĞINDA"- Öte yandan, İngiliz Guardian gazetesinin Assange ile ilgili yayımladığı yeni bir biyografiye göre, Wikileaks'in kurucusu, izini süren Amerikan ajanlarından kaçmak için kadın kılığına bürünmüş. Gazetenin David Leigh ve Luke Harding isimli muhabirlerinin hazırladığı "Julian Assange'ın gizlilik savaşının ortasında" isimli kitapta, ünlü hackerın biyolojik babasını 27 yaşına kadar tanımadığı ve o dönemde CIA ajanlarının hiçbir kanıt olmamasına rağmen onu izledikleri belirtiliyor. Wikileaks gönüllülerinden James Ball gazetecilere yaptığı açıklamada, "Onun kadın kılığına girmesinin ne kadar komik olduğunu hayal edebilirsiniz. İki saat boyunca yaşlı bir kadın kılığında dolaştı" diye konuştu. Assange'ın annesinin 17 yaşındayken, o zamanlar Vietnam savaşı karşıtı gösterilerde 1970'de tanıştığı John Shipton'a (Assange'ın biyolojik babası) aşık olduğu ve ilişkileri bittikten sonra Shipton'ın yıllar boyu oğluyla hiçbir teması olmadığı belirtilen biyografide, daha sonra görüşen baba-oğulun karakterlerinin birbirine çok benzediğini fark ettikleri kaydedildi. Kitapta, Julian Assange'ın bilgisayar korsanlığından ötürü adaletle başının ilk kez 1994'te derde girdiği belirtildi.