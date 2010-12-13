-ASSANGE YARIN HAKİM KARŞISINDA LONDRA (A.A) - 13.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da tekrar mahkeme önüne çıkması bekleniyor. Assange geçen hafta Londra'da gözaltına alınmıştı. İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi, Assange'ın kefaletle serbest bırakılması talebini reddetmiş ve gözaltı durumunun devamına karar vermişti. Londra'daki Wandsworth Cezaevinde tutulan Assange'ın yarınki duruşmasında, tekrar kefaletle serbest bırakılmasının talep edilmesi bekleniyor. İsveç'in Avrupa genelinde hakkında tutuklama emri çıkarttığı ve tecavüzle suçladığı Assange, geçen haftaki duruşmada, "İsveç'e iadesini engellemek için mücadele edeceğini" söylemişti. Assange'ın avukatı Mark Stephens da müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması için yeniden talepte bulunacaklarını bildirmişti. Julian Assange'ın gözaltına alınmasından bu yana Wikileaks, ABD Dışişleri Bakanlığının gizli yazışmalarını yayımlamaya devam etti. Assange'la ilgili davanın, yayımlanan belgelerle ilgili olmadığına dikkat çekiliyor. Assange, geçen ağustos ayında İsveç'e yaptığı seyahatte iki kadına tecavüz etmekle suçlanıyor ve İsveç, Assange'ın iadesini talep ediyor. İngiliz basını, yarınki duruşmada Assange'ın tekrar kefaletle serbest bırakılma talebinin yanı sıra, İsveç'e iade konusunun da görüşülebileceğini bildiriyor. -"JUSTICEFORASSANGE.COM"- Bu arada "justiceforassange.com" (Assange için adalet) adlı internet adresinde, Wikileaks'in kurucusunun masum olduğu savunuluyor ve protesto gösterileri için çağrıda bulunuluyor. Assange'ın serbest bırakılması için bugün Londra'daki İsveç Büyükelçiliği önünde, yarın da duruşmanın yapılacağı İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi önünde protesto gösterileri yapılması bekleniyor. Aynı internet sitesinde ayrıca, bilgisayar yazıcısında basılıp protesto gösterisinde takmak üzere Assange maskesi de yer alıyor.