-ASSANGE YARGIÇ KARŞISINDA LONDRA (A.A) - 14.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşması başladı. Assange'ın kefaletle serbest bırakılmasının görüşüldüğü duruşmaya, Wikileaks'in kurucusunun annesi Christine Assange da katılıyor. Duruşma başlamadan saatler önce mahkemeye getirilen Assange'ı avukatları Mark Stephens ve Geoffrey Robertson savunuyor. Mahkemenin önünde ise çok sayıda gazeteci ve protestocu bulunuyor. Ellerinde "Assange için özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan ve yüzlerine Assange maskeleri takan protestocu grup adına gazetecilere açıklama yapan Sharon Wood, "Umarım en kısa sürede Assange serbest bırakılır" dedi. Wood, Assange İsveç'e iade edilirse, ABD'ye verilmesinden endişe duyduklarını da söyledi. Wikileaks'in kurucusunun avukatları, mahkemeden Assange'ın tekrar kefaletle serbest bırakılmasını talep edecek. Geçen haftaki duruşmada yargıç, Assange'ın kefaletle serbest bırakılması talebini reddetmiş ve gözaltı durumunun devamına karar vermişti. Assange kurucusu olduğu Wikileaks'ın yayımladığı gizli belgeler nedeniyle yargılanmıyor. İsveç Assange'ı iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve kendisine iadesini talep ediyor. Assange ise iddiaları reddediyor ve İsveç'e iadesini önlemek için mücadele edeceğini söylüyor. Amerikalı film yapımcısı Michael Moore, İngiliz sosyetesinin önde gelen isimlerinden Jemima Khan, gazeteci John Pilger, İngiliz film yönetmeni Ken Loach gibi kişiler ise Assange'ın serbest bırakılması için kefil olduklarını açıkladı. Bu arada, İngiliz basını, yargıcın duruşmayı izleyen gazetecilerin sosyal iletişim ağı Tweeter aracılığıyla duruşmada olanları duyurmalarına izin verdiğini bildiriyor.