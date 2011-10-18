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Dünya

Assange: WikiLeaks’ten kimse ayrılmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı gizli yazışmalarını yayımlayarak tüm dünyada tartışmalara neden olan...

18 Ekim 2011 03:00

T24 - ABD Dışişleri Bakanlığı gizli yazışmalarını yayımlayarak tüm dünyada tartışmalara neden olan Julian Assange, 12 kişinin WikiLeaks'ten ayrıldığı iddiasını yalanladı.



İngiltere'den internet aracılığıyla bağlantı kurarak Peru'daki Amerikan Basın Derneği toplantısında konuşan Julian Assange, kurucusu olduğu WikiLeaks'in kimseyi işten çıkarmadığını söyledi.

WikiLeaks'in kaç kişi çalıştırdığı ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Assange, son on bir ayda sadece nakit rezervleriyle ayakta kalan WikiLeaks'in mali durumunun yeterince güçlü olduğunu söyledi.

Julian Assange, on binlerce gizli yazışmanın yayımlanmasının ardından ödemeleri bloke eden kurumlara karşı yürüttüğü hukuki mücadelede başarılı olacağını belirtti.

WikiLeaks'in dağılabileceği iddialarına yanıt veren Assange, geçen yıl 12 kişinin WikiLeaks'ten ayrıldığına ilişkin iddiaları ''saçmalık'' olarak niteledi.

Assange, WikiLeaks'in yayımlanmayı bekleyen binlerce açıklama için 50'den fazla medya kuruluşuyla anlaşması olduğunu sözlerine ekledi.


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