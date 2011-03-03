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Dünya

ASSANGE TEMYİZE BAŞVURDU LONDRA (A.A)

03 Mart 2011 15:57

-ASSANGE TEMYİZE BAŞVURDU LONDRA (A.A) - 03.03.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatları, İngiliz mahkemesinin "Assange İsveç'e iade edilsin" kararını temyize taşıyor. Avukatlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yüksek Mahkeme'ye temyiz duruşması için resmi başvuruda bulundu, duruşmanın tarihi henüz belirlenmedi. İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesi geçen ay sonunda, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, kararın yeterince incelenmeden verildiğini savunmuş ve kararı temyiz mahkemesine taşıyacaklarını söylemişti. Assange'ın avukatları da Wikileaks'in kurucusunun İsveç'e iadesinin önlenmesi için kararı temyiz mahkemelerine, gerekirse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götüreceklerini ifade etmişlerdi. İki kadına tecavüz etmekle suçlanan Assange, İsveç'e iade edilmesi durumunda ABD'ye gönderilme ihtimalinden korkuyor. 39 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange geçen yıl Aralık ayında, İsveç'in Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmasıyla Londra'da gözaltına alınmış ve dokuz gün gözaltında tutulduktan sonra kefaletle şartlı tahliye edilmişti.

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