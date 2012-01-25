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Dünya

Assange televizyon şovu yapacak MOSKOVA (A.A)

25 Ocak 2012 15:48

-Assange televizyon şovu yapacak MOSKOVA (A.A) - 25.01.2012 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın yeni TV şovunun Kremlin'in İngilizce televizyon kanalı tarafından yayınlanacağı bildirildi.  Wikileaks tarafından hafta başında yapılan açıklamada Assange'nin bir talk şov yapacağı ve şovun Mart ayından itibaren yayınlanacağı belirtilmişti.  Rusya'daki RT TV, Assange'nin 10 politikacı, düşünür ve devrimci ile yapacağı söyleşilerden oluşan programı İngilizce TV kanalında yayınlayacağını açıkladı.  TV kanalı, İngiltere'de ev hapsinde tutulan Assange'nin şovu evinde çektiğini kaydetti.  Aynı zamanda İspanyolca ve Arapça yayın yapan RT, ABD politikasına yönelttiği eleştirileri ile tanınıyor. İsveç'te iki kadına tecavüz etmekle suçlanan Assange, bir yıldan fazla süredir İngiltere'de ev hapsinde tutuluyor. Assange'nin İsveç'e iade edilip edilmeyeceği konusu, Şubat ayında ülkedeki en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesinde görüşülecek. 

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