-ASSANGE SONUÇTAN MEMNUN LONDRA (A.A) - 11.01.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İsveç'e iadesinin görüşüldüğü ön duruşmanın sonucundan memnun olduğunu söyledi. Assange, ön duruşmanın yapıldığı Londra'nın güney doğusundaki Woolwich Ceza Mahkemesinin önünde, avukatı Mark Stephens ile birlikte kısa bir açıklama yaptı. İsveç'e iadesinin görüşüleceği duruşmanın 6-7 Şubatta yapılacağını kaydeden Assange, "Bugünkü sonuçtan memnunuz" dedi. Assange ayrıca bugünkü ön duruşmada mahkemeye, İsveç'in hakkındaki suçlamalara karşı hazırlanan savunmasının çerçevesini basın ile paylaşmayı talep ettiklerini kaydetti. "Wikileaks ile çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" diyen Assange, gizli belgeleri ve yazışmaları dünyadaki çeşitli gazeteler aracılığıyla yayımlamayı sürdüreceklerini belirtti. İngiliz basınında yer alan haberlerde, iade konusunun görüşüleceği dava sürecinin olası temyiz duruşmalarıyla uzun sürebileceği tahmininde bulunuluyor. -SAVUNMA Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iadesinin görüşüleceği gelecek ay yapılacak duruşmada, iadenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu savunulacak. Assange'ın avukatı Mark Stephens da, müvekkilinin bahsettiği çerçeve savunmanın, avukatlık şirketinin internet sayfasına bugün konulacağını söylemesinin ardından sitede yer verilen savunma taslağında şöyle denildi: "Assange İsveç'e iade edilirse ABD, İsveç'ten Assange'ın iadesini isteyecek, ki burada Guantanamo cezaevinde veya başka bir yerde tutulma riski mevcut. Bu da, işkenceyi yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin üçüncü maddesinin ihlali anlamına geliyor." Savunma taslağında, Assange'ın İsveç'e iadesi ve ardından ABD'ye gönderilmesi durumunda, ölüm cezasıyla bile karşı karşıya kalma riski olduğu da savunuluyor. İsveç, Assange'ı geçen yaz iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini talep ediyor. Assange bu iddiaları reddederken, avukatları ve destekçileri İsveç'in suçlamalarının "siyasi" olduğunu kaydediyor. Assange bugünkü ön duruşmanın ardından, "Bugünkü sonuçtan memnunuz" dedi. Wikileaks'in kurucusu 7 Şubata kadar, şartlı tahliye koşulları arasında bulunan, bağımsız gazeteciliği savunan Frontline Kulübü'nün kurucusu ve arkadaşı Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'daki malikanesinde kalmayı sürdürecek. 7 Şubattaki duruşmadan önce ve duruşmanın ilk günü ise Assange, Suffolk yerine mahkemeye daha yakın olan Londra'nın Paddington semtindeki Frontline Kulübünde kalabilecek.