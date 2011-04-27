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Dünya

''ASSANGE MASUM'' NEW YORK (A.A)

27 Nisan 2011 12:14

-''ASSANGE MASUM''  NEW YORK (A.A) - 27.04.2011 - Çeşitli ülkelerde yapılan kamuoyu araştırmasında, çoğu insanın, gizli belgeleri yayımlayan Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın suçlu olmadığını düşündüğü ortaya çıktı. Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkede yaptığı araştırmada, insanların yüzde 79'unun Wikileaks'ten haberdar olduğu ve bunların üçte ikisinin Assange'ın yargılanmaması gerektiğine inandığı belirlendi.  İnsanların dörtte üçünün de sitenin gizli hükümet ve şirket bilgilerinin kamuoyuna açıklanmasını desteklediği saptandı.  ABD'de ise halkın Wikileaks'ten haberdar olan kesiminin yüzde 81'i bulduğu, bunların yüzde 69'unun Assage'ın yargılanması gerektiğini, yüzde 61'inin de Wikileaks'e karşı olduğu belirtildi. Wikileaks son olarak ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarından oluşan 250 bin belgeyi yayımlamıştı. ABD, Assange'ı gizli belgeleri yayımladığı için yargılamak istiyor. Hassas belgeleri Wikileas'e veren Amerikalı asker Bradley Manning ise cezaevinde bulunuyor.

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