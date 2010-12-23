Assange: İsrail ile ilgili belgelerin henüz yüzde 1'ini yayınladık

T24 - Wikileaks’in kurucusu Julian Assange ellerinde bulunan İsrail hakkındaki belgeleri ortaya çıkarmaya henüz yeni başladıklarını söyledi.



Dün gece El Cezire televizyonunda yayınlanan röportajında Assange, İsrail’le ilgili bilgilerin büyük bir kısmını kamuoyuyla paylaşmaya henüz doğru düzgün başlamadıklarını ifade etti.



Şimdiye kadar yayımlananların İsrail hakkındaki belgelerin sadece yüzde 1-2’si olduğunu söyleyen Assange, ellerinde bu yıl başlarında Dubai’de yaşanan ve Mossad’ın sorumlu olduğuna inanılan Mahmud el Mabhuh suikastı ve 2006 yılında yaşanan İkinci Lübnan Savaşı’yla ilgili belgeler olduğunu söyledi.



Hapisten serbest bırakıldıktan sonra İngiltere’de ev hapsinde tutulan Assange, ellerindeki 3 bin 700 civarı İsrail belgesinin yaklaşık 2 bin 700 tanesinin devletin içinden geldiğini ifade etti.



Assange ayrıca “bir Suriyeli yetkilinin bir keskin nişancının suikastına hedef olması”yla ilgili de belgeler açıklayacaklarını söyledi. Assange’ın bu ifadeleriyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın baş danışmanı Muhammed Süleyman’ı kast ettiği tahmin ediliyor.



Assange bütün bu belgelerin yayımlanması için altı ay civarında bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti, ancak son günlerde Wikileaks ve İsrail arasında bir anlaşma olduğu yönünde yayılan söylentileri reddetti.



“İsraillilerle doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir bağlantımız olmamıştır” diyen Assange bununla birlikte başta Mossad olmak üzere birçok istihbarat teşkilatının Wikileaks’teki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.



Assange ayrıca birçok belgenin yayımının farklı gazetelere ve bu gazetelerin ilgi alanlarına göre belirlendiğini ifade ederek İsrail’le yıkıcı sonuçları olabilecek belgelerin yayımlanmamasıyla ilgili bir anlaşmaları olmadığını vurguladı.





