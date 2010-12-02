-ASSANGE İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR LONDRA (A.A) - 02.12.2010 - ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını yayımlayan Wikileaks sitesinin kurucusu ve eski bir hacker olan Julian Assange'nin, interpol tarafından arandığı bildirildi. Uluslararası tutuklama emri ile aranan 39 yaşındaki Assange, İsveç polisi tarafından bir tecavüz olayında bilgisine başvurulmak üzere aranıyor. Ama Assange'nin avukatlarından Mark Stephens'e göre, bu uluslararası tutuklama emri daha çok ABD'nin öfkesine neden olan gizli Amerikan diplomatik yazışmalarının yayımlanması ile ilgili. Avukat Stephens ayrıca, Julian Assange'nin saklandığı yer hakkında açıklamalarda bulunmaktan kaçındı. Wikileaks olayının, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvesi için Kazakistan'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile görüşmesinde de gündeme geldiği bildirildi. -''KAYNAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ''- ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarının Wikileaks sitesi tarafından yayımlanmasının, ABD'nin değişik ülkelerde bilgisine başvurduğu sivil toplumda yer alan veya insan hakları ile alanında faaliyet gösteren kişilerin hayatını tehlikeye attığını öne sürdü. Crowley yaptığı açıklamada, ''Büyükelçiliklerimiz bulundukları ülkedeki sivil toplum üyeleriyle ve insan hakları savunucularıyla temasa geçti, bunları uyardı'' diye konuştu. Crowley, ''Gerekirse, bilgi kaynaklarımızı, bütün imkanlarımızı seferber ederek koruyacağız'' dedi. Sözcü, açıklamasında, özellikle diktatörlükle yönetilen ülkelerde bulunan ve ABD ile temasta olan sivil toplum üyelerinin hayatının tehlikede olduğunu söyledi. -''KARZAİ KÖPRÜLERİ ATABİLİR''- ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarının Wikileaks sitesi tarafından yayımlanmasının, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin ABD'ye karşı beslediği paranoya ve kuşkuculuğunun artmasına neden olabileceği de ileri sürüldü. Kanada'da yayımlanan ve bu ülkenin Afganistan'daki Büyükelçisi William Crosbie'nin görüşlerine yer veren bir raporda, Karzai'nin ülkede görev yapan NATO koalisyonu ile köprüleri atabileceği riskinin bulunduğuna işaret edildi. Rapora göre, ABD yöneticileri, Afganistan ile ilgili taktik, stratejik ve siyasi düşüncelerinin, Karzai hükümeti ile ilgili tahlilerinin ve bazı Afgan hükümet üyeleri ile olan özel ilişkilerinin ortaya çıkmasının, Karzai'nin paranoya ve kuşkularının artmasına neden olabileceğinden endişe ediyor.