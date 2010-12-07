Assange İngiliz polisine konuşacak

T24- ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını yayımlamayı sürdüren WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın avukatı, müvekkilinin İngiliz polisiyle konuşacağını açıkladı.

Avukat Mark Stephens, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, kendisinin ve müvekkilinin İngiliz polisiyle görüşme ayarlama sürecinde olduklarını belirtti.

Julian Assange hakkında hiçbir suçlama olmadığını kaydeden Stephens, görüşmenin ne zaman yapılabileceği konusunda bilgi vermedi.



Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili tutuklama emri çıkaran İsveç, bugün, tutuklama emriyle ilgili Londra'nın istediği bütün ek bilgilerin İngiliz polisine teslim edildiğini bildirmişti.

Hükümetlerin ve diğer kuruluşların etiğe aykırı, yasal olmayan görev ihlallerine ilişkin sızan belgeleri kamuoyuna duyurma amacında olduğunu belirten ve daha önce ABD'nin Irak ve Afganistan savaşıyla ilgili gizli belgeleri yayımlayan Wikleaks'in kurucusu Avustralyalı 39 yaşındaki Assange hakkında, Ağustos ayında İsveç'e yaptığı ziyaret sırasında 2 İsveçli kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarılmıştı.

Savcılık, iddialarla ilgili ilk önce soruşturma açmış, sonra düşürmüş, daha sonra yeniden soruşturma açmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Assage'ın avukatı, müvekkilinin iadesine ilişkin girişimlerle mücadele edeceğini belirterek, yabancı güçlerin İsveç'i etkilediğini savunmuştu.

Assange'ın avukatı BBC'ye dün yaptığı açıklamada da İsveç'te müvekkili aleyhinde yürütülen cinsel taciz soruşturmasının "siyasi içerikli" olduğunu ve Assange'ın İsveç'e iade edilmesi durumunda, ABD'ye gönderilebileceğini ileri sürmüştü.

İngiliz basın yayın kuruluşları, Assange'in İngiltere'de olduğunu duyurmuştu