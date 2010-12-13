-ASSANGE İÇİN PROTESTO LONDRA (A.A) - 13.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın yarın Londra'da yapılacak duruşması öncesi, bir grup protestocu Assange'ın masum olduğunu savunmak için İsveç'in Londra Büyükelçiliği önünde toplandı. Aralarında gazeteciler ve eylemcilerin bulunduğu kişiler, İsveç Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Yüzlerine Assange'ın maskesini takan ve ağızlarına ABD bayrağı bağlayan grup, "Assange'a özgürlük", "Assange için adalet" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Protestocu grup adına A.A'ya konuşan ve kendisini "belgesel yapımcısı" olarak tanıtan Sharon Wood, "Bunun bir sansür meselesi olduğuna inanıyoruz. Birçok kişinin de Assange'ın gözaltına alınmasını protesto etmesini görmek memnuniyet verici" dedi. Wood ayrıca, Assange'ın masum olduğuna inandıklarını ve tecavüz iddiası konusunda ortada delil bulunmadığını söyledi. Assange'ın gözaltına alınmasının "siyasi içerikli" olduğunu savunan Wood, "ABD şu anda çaresiz bir şekilde Assange'ı suçlayacak şey arıyor" dedi. Londra'da geçen hafta gözaltına alınmasının ardından Assange, yarın tekrar İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çıkacak. Londra'daki Wandsworth Cezaevinde tutulan Assange'ın yarınki duruşmasında kefaletle serbest bırakılmasının tekrar talep edilmesi ve İsveç'e iadesinin görüşülmesi bekleniyor. Assange, İsveç'te iki kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. Benzer protestoların yarın Mahkeme önünde de yapılması öngörülüyor.