-ASSANGE İÇİN 5 KİŞİ KEFİL OLDU LONDRA (A.A) - 07.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılması için 5 kişinin kefil olduğu belirtildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC, aralarında gazeteci John Pilger ve İngiliz sosyetesinin önde gelenlerinden Jemima Khan'ın da bulunduğu toplam 5 kişinin, Assange'ın serbest bırakılması için kefil olduğunu bildirdi. Ancak kefalet miktarı açıklanmadı. İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi bugün, Assange'in gözaltı durumunun devamına karar verdi. Assange, 14 Aralıktaki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak. Gelecek haftaki duruşmada ise Assange'ın İsveç'e iadesi konusunun görüşülmesi bekleniyor. Julian Assange, gözaltına alınmasının ardından öğle saatlerinde Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine getirildi. Basının yoğun ilgi gösterdiği ve yaklaşık 1 saat süren ön duruşmadaki ifadesinde Assange, "İsveç'e iadesini engellemek için mücadele edeceğini" söyledi. Assange'ın, İsveç'e geçen ağustos ayında yaptığı bir seyahatte, iki kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor. Assange ise iddiaları reddediyor. İngiliz basını, Assange'ın gözaltına alınmasının, Wikileaks'in son yayımladığı ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarıyla ilgili olmadığına dikkati çekiyor. Wikileaks, Assange'ın gözaltına alınmasına karşın gizli belgeleri yayımlamaya devam edeceğini açıklamıştı.