-ASSANGE GUARDİAN'I DAVA AÇMAKLA TEHDİT ETMİŞ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Amerikan Vanity Fair dergisinde çıkan bir makale, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ile The Guardian arasında geçen ilginç bir olayı gün yüzüne çıkardı. Sarah Ellison imzasıyla çıkan makaleye göre, Assange, belgeleri onun izninden önce yayımlamaya çalışan Guardian gazetesini dava açmakla tehdit etti. Makalede, Assange'ın bu tehdidinin, Irak ve Afganistan belgelerinin yayımlanmasına ilişkin bir dizi müzakerenin ardından geldiği belirtildi. Diğer bir basın kurumunun da göz atmasına fırsat tanımak için gazeteden, Afganistan'a ilişkin belgelerin yayımlanmasını bir süre ertelemesini isteyen Assange, buna karşılık Guardian yetkililerinin talebi üzerine belgelerin 3'üncü bölümünü de gazeteye vermeyi kabul etti. Assange'a onun izni olmadan belgelerin yayımlanamayacağına ilişkin bir taahhüt mektubu da verildi. Ancak bir Wikileaks çalışanının Julian Assange'ın haberi olmadan belgeleri İngiliz gazeteci Heather Brooke'a sızdırdığını öğrenen The Guardian bunu fırsat bildi ve Brook'u gazeteyle işbirliği yapmaya ikna ederek, verdikleri taahhütten kurtulmayı denedi. Durumu öğrenen Assange ise bilgiyi kendinin ele geçirdiğini, ne zaman, nasıl yayımlanacağına ilişkin karar yetkisinin kendisinde olduğunu belirterek, gazeteyi yargıya başvurmakla tehdit etti. En sonunda ise belgelerin yayımlanmasında yeni bir ertelemeyi kabul eden gazete yönetimi, Assange'ı davadan vazgeçirdi.