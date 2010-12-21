Assange Guardian'a çok öfkeli

T24- Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, serbest kaldıktan sonra Times’a verdiği röportajda hem düşmanlarına hem de müttefiklerine sert çıktı. Assange, İngiliz The Guardian gazetesinin kendisini suçlayan polis tutanaklarını yayımlamasını “iğrenç” olarak yorumladı.

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, hakkındaki cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları nedeniyle tutuklanıp İngiliz mahkemesi tarafından serbest kaldıktan sonra Times’a verdiği röportajda hem düşmanlarına hem de müttefiklerine eleştiriler yöneltti.

Misilleme tehdidi





Assange, ABD’nin kendisini yargılamaya devam etmeye çalışması halinde misillemelerde bulunacağını belirtti.

‘Bay Sızıntı’, İsveç’te maruz kaldığı tecavüz suçlamalarının detaylarını yayımladığı için, Wikileaks'in işbirliği içinde olduğu Guardian gazetesini eleştirdi. Aynı zamanda, perdenin arkasında tutulan ve kendisini tecavüzle suçlayan kadınların intikam güdüsüyle motive edildiğini savundu.

O bilgiyi gelecek yıl tamamlayacak



Assange, elinde dünyanın en büyük bankalarından birinin başındaki ismi yok etmeye yetecek materyal olduğunu ve bu bilgileri gelecek yıl yayımlamayı düşündüğünü söyledi.



Suffolk’da göz hapsinde tutulduğu evinde konuşan Assange, Guardian gazetesinin kendisini suçlayan polis tutanaklarını yayımlamasını “iğrenç” olarak yorumladı.

Assange’ın, bu gazetede çalışan ve eski bir arkadaşı olan Nick Davies’e özellikle öfkeli olduğu anlaşıldı. Ona göre Davies, polis tutanaklarından özellikle seçtiği bölümleri yayımladı.



'Kadınları çok seviyorum'





Tecavüz suçlamalarını reddeden Assange, Ağustos ayında tanıştığı iki kadının yaptığı suçlamaların asılsız ve nereden kaynaklandığı belirsiz olduğunu söyledi. Times, her önüne gelenle yatıp yatmadığını sorduğunda, Assange, “Öyle biri değilim. Ama kadınlardan gerçekten çok hoşlanıyorum” dedi.

Assange: İsveç'te bana adalet yok



Julian Assange, İngiltere'nin iki kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla kendisini İsveç'e iade etmesi halinde adalet bulamayacağını söyledi.



İsveç'te bana adalet yok!







BBC'ye de konuşan Julian Assange, İsveç'te kimseyle iletişim kurmasına izin verilmeyeceğine inandığını belirtti. Assange ayrıca kendisi hakkında şikâyetçi olduğu söylenen iki kadının aslında İsveç polisine şikâyetten çok tavsiye için başvurduğunu öne sürdü.

Assange bir kez daha Wikileaks'ın ABD diplomatik iç yazışmalarını ifşa etmesinin tehlike yarattığı yolundaki görüşleri reddetti ve kuruluşun siyasi reformlara yardım amacı güttüğünü savundu. Wikileaks'ın kurucusu, site sayesinde yeni mağdurlar yaratmaya değil, insanların mağdur olmalarını önlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kefaletle serbest bırakılan Assange'ın, hakkındaki taciz suçlamaları dolayısıyla İsveç'e gönderilmesi olasılığı bulunuyor.



ABD'ye iade ihtimali





Assange, bir kaç gün önce de ABD'ye iade edileceğinden korktuğunu açıklamıştı. Assange, Amerika'nın şahsına ve Wikileaks sitesine karşı "saldırgan" ve "yasadışı" bir soruşturma başlattığını söyledi.

Hapisten çıkarılan Assange'a 11 Ocak'ta İsveç'e iadesinin görüşüleceği davaya kadar elektronik kelepçe takıldı. Her gün polise gidip imza vermesi istenen Assange'ın serbest kalması için destekçileri, yaklaşık 375 bin dolar kefalet yatırdı.

39 yaşındaki Julian Assange'ın, 15 Aralık'taki duruşmasında tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, ancak İsveç makamlarının karara itirazı sebebiyle Assange’ın tutukluluğu sona ermemişti. Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarılan Assange, 7 Aralık'ta Londra'da teslim olduğu polis merkezinde tutuklanmıştı.





Duruşmada savcılık, Assange'ın kaçabileceği endişesini dile getirdi. Yargıç ise, "Assange, 7 Aralık'ta polise kendisi teslim oldu. Adaletten kaçmaya çalışan biri bunu yapmaz. Ayrıca kaçarsa, destekçilerinin gözünde itibarı zedelenir" dedi. İsveç'te savcılık, hakkında tutuklama emri çıkarmasına rağmen Assange hakkında resmen suçlama getirmiş değil.