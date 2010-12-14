-ASSANGE BİRİNCİ, ERDOĞAN İKİNCİ ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Gizli ABD belgelerini yayınlayarak dünyayı sarsan Wikileaks internet sitesinin arkasındaki adam Julian Assange, Time dergisinin Yılın Adamı anketinde en çok oyu alan kişi oldu. Yılın adamını seçmek için 1 milyon 249 bin 425 oy kullanıldı. Bu oylardan 382 binini son günlerin en popüler adamı Assange aldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 148 bin 383 oyla ikinci sırada yer aldı. Ancak Assange, her alanda birinci gelmedi. Wikileaks'in kurucusu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, pop müziğin son yıllarda parlayan yıldızı Lady Gaga'nın gerisinde kaldı. Lady Gaga, Facebook'ta 65 binin üzerinde oy alırken Assange 45 bin kadar oy aldı. Okuyucuların en çok oy verdikleri 10 aday şöyle: Julian Assange, Recep Tayyip Erdoğan, Lady Gaga, Jon Stewart ve Stephen Colbert, Glen Back, Barack Obama, Steve Jobs, Şilili Madenciler, İşsiz Amerikalı, Mark Zuckerberg. Diğer adaylar ise şunlar: Liu Şiaobo, Sarah Palin, David Cameron, Hu Jintao, Robert Gates, İmam Faysal Abdürrauf, Nancy Pelosi, Craig Venter, Arne Duncan, (Elizabeth Warren, Mary Shapiro ve Sheila Bair), David ve Charles Koch, LeBron James, Jonethen Franzen, Tony Hayward, Hamid Karzai. Nihai sıralamayı, bu anket sonuçlarını da dikkate alarak Time editörleri yapacak.