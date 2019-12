Assange apaçi oldu

T24- WikiLeaks kurucusu Julian Assange, özel hayatı tecavüz davası ve çöpçatan sitesindeki profilinin ardından bu kez de dans pistindeki fotoğrafıyla gündemde.











Kurucusu olduğu WikiLeaks sitesiyle sıradan insanların bile hükümetlerin ve kurumların gizli belgelerinden haberdar olmasını sağlayan Julian Assange tecavüz davası ve bir arkadaşlık sitesindeki profilinin ardından şimdi de tuhaf dansıyla konuşuluyor. Hakkında bir anı kitabı yazan arkadaşı Daniel Domscheit-Berg'e dans ederken egosunu serbest bıraktığını ve başkalarını umursamadığını söyleyen Assange'ın kim tarafından internete yüklendiği bilinmeyen fotoğrafı Forbes dergisinin blogunda yayınlandı.

Domscheit-Berg, gazeteciyi daha yakından tanımak isteyenler için yazdığı 'Ten Things You Should Know Before Moving In With Julian Assange' (Assange'ın yanına taşınmadan önce bilmeniz gereken 10 şey) adlı anı kitabında da 9 numarada "Sizi dans pistinde utandırabilir" diyor. Yazar, Assange'ın dans pistinde büyük bir yer kapladığını ve törendeki bir kabile üyesi gibi hareket ettiğini anlatırken, bu hareketlerin koreografi ve ritimden uzak olduğunu da ekliyor.