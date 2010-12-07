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Dünya

ASSANGE 7 GÜN DAHA GÖZALTINDA LONDRA (A.A)

07 Aralık 2010 19:39

-ASSANGE 7 GÜN DAHA GÖZALTINDA LONDRA (A.A) - 07.12.2010 - İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'la ilgili kefalet talebini reddederek, 14 Aralıktaki duruşmaya kadar gözaltında tutulmasına karar verdi. İsveç'in Avrupa genelinde hakkında tutuklama emri çıkarttığı ve tecavüzle suçladığı Assange, bu sabah Londra'da gözaltına alındı. Julian Assange, gözaltına alınmasının ardından, öğle saatlerinde Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine getirilmişti. Yaklaşık 1 saat süren ön duruşmada, Assange'la ilgili tutuklama talebinin geçerliliği görüşüldü ve asıl duruşma tarihi belirlendi. Assange'ın, İsveç'e geçen ağustos ayında yaptığı bir seyahatte iki kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor. Assange ise iddiaları reddediyor.

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