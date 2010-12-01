Assagne hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

T24 - Wikileaks kurucusu Julian Assagne hakkında tecavüz suçundan yakalama kararı çıkarıldı.



Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, İsveç Yüksek Mahkemesi'nin verdiği yakalama emri doğrultusunda Wikileaks kurucusu Julian Assagne'nin yakalanması için dünya çapında alarma geçti. Milliyet gazetesinde yaımlanan haber şöyle:



ABD büyükelçiliklerindeki iç yazışmaları dünyaya ilan ederek uluslararası toplumun tepkilerini çeken, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, hakkındaki tecavüz dava nedeniyle İnterpol tarafından heryerde aranıyor.





EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE



İsveç Yüksek Mahkemesi'ninhakkında yakalama emri verdiği Assange'nin, tecavüz ve cinsel istismar gibi ağır suçlardan dolayı İnterpol'ün en çok arananlar listesinde yer aldığı belirtildi.





ABD SUÇLANABİLİR



İngiltere'nin saygın Türk avukatlarından Kadir Kurtuluş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsveç Yüksek Makemesi'nin verdiği yakalama kararı tartışmaya açık olduğunu söyledi.



Assange'nin cezalandırılması istemiyle yargılanıp yargılanmadıpının netlik kazanmadığını belirten Kurtuluş, “Assagne, resmi olarak 'tanık' sıfatıyla dinlenmek üzere İsveç makamlarınca çağrılmıştır. Dolayısıyla hakkında verilen yakalama kararının neye dayandığı tam olarak netlik kazanmadığından dolayı İngiliz makamlarınca uygulanıp uygulanmayacağı şüpheli" dedi.



Her hangi bir ülkenin uluslararası sırlarının ifşa edilmesi, her ülkede ciddi suç sayılmaktadır. Sırları ifşa edilen ve ulusal güvenliği tehlikeye giren bir çok ülkede, Assagne hakkında dava açılabilir. İlginç olan ise ABD'nin başka ülkelerin izni olmaksızın, onların ulusal güvenliğiyle ilgili olan konuları istemsiz olarak meydan çıkması, ABD hakkında uluslararası mahkemeler veya kuruluşlar nezinde soruşturma talebi sonucu doğurabilir. ABD'nin ihmalinden ortaya çıkan sonuçların, soruşturulması için uluslararası komisyonlar kurulabilir" dedi.





