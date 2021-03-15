T24 LogoT24 Logo
Gündem

Asrın Hukuk Bürosu, sosyal medyadaki iddialar sonrası Abdullah Öcalan'la acil görüşme talebinde bulundu

15 Mart 2021 17:20

Bazı sosyal medya hesaplarında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın öldüğünün iddia edilmesi sonrası, Öcalan'ın avukatları Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'na başvurarak acil görüşme talebinde bulundu.

Asrın Hukuk Bürosu konuyla ilgili açıklama yaparak 'Endişelerin giderilmesi için İmralı ile en erken iletişim kanalları kurulmalı' dedi. 

Açıklamada, 14 Mart"ta Twitter üzerinden anonim bir hesap üzerinden yapılan paylaşımda ortaya atılan iddianın ciddiyetle incelendiği belirtildi.

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile birlikte Hamili Yıldırım, Hayri Konar, Veysi Aktaş adlı müvekkilleriyle hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını bildiren Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan ile son görüşmenin 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştiğini, pandemi nedeniyle 27 Nisan 2020 tarihinde ailesiyle bir telefon görüşmesi yapıldığını hatırlattı.

abdullah öcalanimralıpkkasrın hukuk bürosucezaevihapishane
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24