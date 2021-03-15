Asrın Hukuk Bürosu, sosyal medyadaki iddialar sonrası Abdullah Öcalan'la acil görüşme talebinde bulundu

Bazı sosyal medya hesaplarında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın öldüğünün iddia edilmesi sonrası, Öcalan'ın avukatları Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'na başvurarak acil görüşme talebinde bulundu.

Asrın Hukuk Bürosu konuyla ilgili açıklama yaparak 'Endişelerin giderilmesi için İmralı ile en erken iletişim kanalları kurulmalı' dedi.