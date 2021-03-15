Asrın Hukuk Bürosu, sosyal medyadaki iddialar sonrası Abdullah Öcalan'la acil görüşme talebinde bulundu

Açıklamada, 14 Mart"ta Twitter üzerinden anonim bir hesap üzerinden yapılan paylaşımda ortaya atılan iddianın ciddiyetle incelendiği belirtildi.
İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile birlikte Hamili Yıldırım, Hayri Konar, Veysi Aktaş adlı müvekkilleriyle hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını bildiren Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan ile son görüşmenin 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştiğini, pandemi nedeniyle 27 Nisan 2020 tarihinde ailesiyle bir telefon görüşmesi yapıldığını hatırlattı.