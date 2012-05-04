Asrın deneyini yapan CERN'de El Kaide şoku!

Paris mahkemesi, Avrupa nükleer enerji merkezi CERN'de çalışan Cezayir kökenli Fransız bilim adamını bir yılı tecilli 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fransa ve İsviçre sınırındaki CERN'de görevli fizikçi Adlene Hicheur, terör örgütü El Kaide'ye yardım etmek suçundan mahkum oldu. El Kaide'ye elektronik mesaj gönderdiği tespit edilen bilim adamı, 2009 yılında gözaltına alınmıştı. Fizikçinin avukatı, duruşmalarda, müvekkilinin söz konusu elektronik mesajlarda, hiçbir şekilde terör saldırıları hazırlıklarına yardımcı olmadığını iddia etmişti. Hicheur, son 2.5 yıldır tutuklu yargılanıyordu. Cezayir kökenli Fransız fizikçi, duruşmalarda, hiçbir zaman terör saldırıları hazırlığı içinde olmadığını, söz konusu elektronik mesajları yazdığı dönemde özel hayatında “ciddi bir bunalım” geçirdiğini iddia etmişti.