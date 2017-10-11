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Aspiratör alev aldı, çift dumandan etkilendi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, Müjgan Kaya'nın yemek yaptığı sırada aspiratör alev aldı

11 Ekim 2017 16:50

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, Müjgan Kaya\'nın yemek yaptığı sırada aspiratör alev aldı. Komşuları yangını söndürürken, dumandan etkilenen Müjgan Kaya ve eşi Yunus Kaya tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün öğle saatlerinde, Gölcük Kavaklı Mahallesi 73\'üncü Sokak\'ta bulunan \'Kaya ailesine\' ait evde meydana geldi. Müjgan Kaya\'nın yemek yaptığı sırada aspiratör bir anda alev aldı. Paniğe kapılan Müjgan Kaya, bağırarak komşularına haber verdi. Komşuları müdahale ederek yangını söndürdü. Sevk edilen itfaiye kontrolde bulundu. Yunus Kaya ve eşi Müjgan Kaya dumandan etkilendi. Müjgan Kaya, \"Neredeyse evimi yakıyordum\" diyerek ağlarken, itfaiye amiri, \"Evinde bir şey yok, sakin ol\" diyerek teselli etti. Yunus ve Müjgan Kaya çifti tedavileri için 112 Acil ekibi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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