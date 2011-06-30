-ASPENDOS'TA "KUĞU GÖLÜ" BALESİ ANTALYA (A.A) - 29.06.2011 - Dünya balesinin en sevilen yapıtlarından ''Kuğu Gölü'' balesi, Türkiye'de ilk kez 90 kişilik dev bir kadroyla 18. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde sahnelendi. Antalya'nın Serik ilçesindeki 2000 yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'ni ağırlamaya devam ediyor. Festival çerçevesinde Çaykovski'nin ünlü eseri ''Kuğu Gölü'' balesi Mehmet Balkan'ın koreografisiyle sahnelendi. Yapıtın güncel librettosunu Şefik Kahramankaptan yazdı, Lale Balkan sahneye koydu. Sanatseverlerin Aspendos'ta bir ilki yaşadığı eserde, İstanbul, İzmir, Samsun, Antalya, Mersin ve Ankara müdürlükleri bale topluluklarından derlenen 90 kişilik dansçı kadrosu görev aldı. Kuğu Gölü'nde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı dünyanın ünlü opera-bale şeflerinden Stutgart Orkestrası'nın Genel Müzik Direktörü James Tuggle yönetti. Sahne ve giysi tasarımı Savaş Camgöz tarafından hazırlanan, ışık uygulamasını Taner Aydın'ın yaptığı eser sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Festival, 2 Temmuz'da Abay Kazakistan Akademik Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği, Puccini'nin ''Tosca'' operasıyla sona erecek.