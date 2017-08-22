Aspendos Opera ve Bale Festivali yarın başlıyor

Yusuf DEMİR / ANTALYA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Antalya\'da bu yıl 24\'üncüsü düzenlenecek\' Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali\', yarın Aspendos Antik Tiyatro\'da \'Aida\' operası gösterimiyle başlıyor.

Türkiye\'nin ilk opera, bale festivali olan Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 23 Ağustos- 4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, açılışını yarın antik tiyatroda Giuseppe Verdi\'nin bestelediği \'Aida\' operasıyla yapacak.

Varna operası başrejisörü Kuzman Popov\'un rejisiyle yerli ve yabancı solistler de sahneye çıkacak. Orkestra şefliğini Borislav Ivanov\'ın üstlendiği Aida\'nın ilk temsilinde yabancı solist sanatçılar Viyana Devlet Operası\'ndan Kamen Chanev, Varna Operası\'ndan Dimitrinka Raycheva, Bolşoy Tiyatrosu\'ndan Agunda Kulaeva ile Türkiye\'den solist sanatçılar Murat Güney, Engin Suna, Şafak Güç, M. Burak Pektaş, Arzu Aydoğdumu sahneyi paylaşacak.

2\'NCİ TEMSİL MERSİN SANATÇILARINDAN

Aida\'nın ikinci temsilinde ise Antalya ve Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahneye çıkacak. 25 Ağustos\'ta sahnelenecek temsilin solistleri M. Koray Damcıoğlu, Nurdan Küçükekmekçi, Stare Çelebi, Alaaddin Ataseven, Şafak Güç, Engin Suna, M. Burak Pektaş, A. Zişan Damcıoğlu\'dan oluşuyor. Orkestra şefliğini ise Alexandru Samuil üstleniyor.

Festival kapsamında 28 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Devlet Opera ve Balesi \'Uyuyan Güzel\'i, Pyotr İlyiç Çaykovski\'nin müzikleri eşliğinde sahneye taşıyacak.

4 Eylül Pazartsi günü kapanış gecesinde ise Rusya\'dan festivale katılan Moskova Natalia Sats Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu, \'Şehrazat/Chopınia/Poloveç Dansları\' üçlü dans gösterilerini sunacak. Michael Fokin\'in koreografisini, Andris Liepa sahneye koyacak.

Festivalin tüm gösterimleri saat 21.00\'de başlayacak.

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