Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında konser verecek ünlü İtalyan opera sanatçısı Nicola Martinucci'ye Nilgün Akkerman, Birgül Su Ariç, Aylin Ateş, Efe Kışlalı, Erdem Erdoğan, Cenk Bıyık ve Tuncay Kurtoğlu ile Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra ve korosu eşlik edecek.



Festivalde, 10 Haziran'da, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin ilk büyük başarısı olarak tanınan ve tüm dünya operalarının repertuvarında bulunan Nabucco Operası sahnelenecek.



Babilliler ile Asurlular arasındaki savaş sırasında yaşanan tutku, hırs, ihtiras ve aşkı konu alan 3 perdelik Nabucco Operası'nı, Ankara Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Gürçil Çeliktaş sahneye koydu.



Orkestra şefliğini Bruno Aprea'nın yaptığı eserin dekor ve kostüm tasarımları İsmail Dede'ye ait. Eserde yer alan dansların koreografisi Nilgün Bilsel'e, ışık tasarımı Tahsin Çetin'e ait. Koroyu Alessandro Cedrone çalıştırdı.



Kuğu Gölü balesi



Antik Aspendos Tiyatrosu'nun olağanüstü atmosferinde, opera ve balenin görsel bir şölene dönüştüğü festivalde, 13 Haziran'da, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Çaykovski'nin ölümsüz yapıtı Kuğu Gölü Balesi'ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Romantik bale repertuvarının seçkin örneği Kuğu Gölü'nün koreografisi M. Petipa ve L. Ivanov'a ait. 3 perdelik baleyi Boris Blankov sahneye koyacak.



Orkestrayı Sunay Muratov yönetecek. Eserin dekor tasarımı Nihat Kahraman, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'nün imzasını taşıyor. Balenin ışık düzeni Fuat Gök'e ait.



Dünyada "Yıldızlar Operası" olarak tanınan Sofya Ulusal Opera ve Balesi, G. Puccini'nin mistik operası Turandot ile festivalde sahne alacak. Güzel olduğu kadar acımasız Çin Prensesi Turandot ile Prens Calaf arasındaki aşkı konu alan opera, 17 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.



Saraydan kız kaçırma operası



Antalya Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek, Mozart'ın Türk müziğinden esinlenerek bestelediği Saraydan Kız Kaçırma Operası, 20 Haziran'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.



Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu eserin Orkestra Şefi Alexandru Samoila. Dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay'ın, koreografisini Cenk Şahinalp'in yaptığı operanın Koro Şefi Caner Ruhselman. Eserin ışık düzeni ise Talip Şahin'e ait.



Ünlü İtalyan opera bestecisi Guiseppe Verdi'nin başyapıtı Aida Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesince 24 Haziran'da sahnelenecek.



İtalyan rejisör Gianpaolo Zennaro'nun sahneye koyduğu, Librettosunu Antonio Ghislanzoni'nin yazdığı 4 perdelik operada, Habeşli köle Aida ile Firavun'un kızı Amneris arasında kalan Mısır ordusu baş komutanı Radames'in dramatik aşkları anlatılıyor.



Orkestrayı, konuk şefler Alexandru Samoila ve Peter Valentovic dönüşümlü yönetecek.



Koro şefliğini Gökçen Koray'ın üstlendiği eserin dekorları Erkut Uzelli'ye, kostümleri Serdar Başbuğ'a, ışık tasarımı Bülent Darcan'a ait.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin ikinci eseri, ünlü besteci L. Minkus ile klasik balenin babası olarak ünlenen koreograf M.Petipa'nın ortak şaheseri La Bayadere Balesi.



27 Haziran'da sahnelenecek La Bayadere, romantik ve klasik dönemlerin arasında önemli bağlantılar kuran eser, ilk sahnelenişinden bu yana 100 küsur yıl geçmesine rağmen hala popülerliğini korumasını, Hindistan'da geçen konusuna, aşk ve entrika yüklü sihirli atmosferine, Petipa'nın eşsiz koreografisine, Minkus'un müziğinin melodik çekiciliğine, gösterişli törensellik ve etnik çeşniler içeren sahnelerine ve danslarına borçlu.



30 Haziran'da festivalin ikinci konuk topluluğu İtalya'dan Reggio Calabria Belediyesi Francesco Cilea Tiyatrosu sahne alarak V. Bellini'nin büyük operası Norma'yı Aspendos Antik Tiyatrosu'nun büyülü atmosferinde sanatseverlerle buluşturacak. 182 kişiyle festivale katılacak topluluğun ilk kez Türkiye'ye geleceği bildirildi.



Festivalin kapanış konserini Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası verecek. Konserde, piyanist Gülsin Onay solist olarak yer alacak.



Çaykovski'nin 1'inci Piyano Konçertosu'nu Uzakdoğu'dan Avrupa'ya pek çok orkestra eşliğinde yorumlamış ünlü virtüöz Gülsin Onay, eseri bu kez özel bir düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası eşliğinde

seslendirecek.



3 Temmuz'da verilecek konserde "Çıplak Dağda Bir Gece", "The Circus Bee", "Guillaume Tell-Uvertür ve Bahar Şenliği (Çerkez Suiti)" de seslendirilecek.