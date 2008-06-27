Aspendos “Norma”yı dinleyecek

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “15. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali" yoğun programıyla devam ediyor. Türk Operasının duayenlerinden Aydın Gün ve yakın zamanda yaşamını yitiren Leyla Gencer’e adanan festival, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da Opera ve Bale topluluklarını sanatseverlerle buluşturuyor.



Antik Aspendos Tiyatrosu’nun büyülü atmosferinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi,(İDOB) festival kapsamında yarın ikinci temsilini gerçekleştirecek. İDOB, ünlü besteci L.Minkus ile koreograf M.Petipa’nın ortak eseri, Hindistan’da geçen bir aşk ve entrika öyküsünü konu alan “La Bayadere" balesi ile sahne alacak.



Festival, Dünyada ‘yıldızlar operası’ olarak tanınan “Sofya Ulusal Opera ve Balesi"nin ardından bu kez de İtalya’dan Francesco Cilea Tiyatrosu’nu konuk edecek. Francesco Cilea Tiyatrosu, 30 Haziran’da V.Bellini’nin büyük operası “Norma" ile sahne alacak. İlk kez Türkiye’ye gelecek topluluk, 182 kişiyle gerçekleştireceği sahne gösterisi ile festivalde yerini alacak.



Kapanış konseri TSK’dan



Festivalin kapanış konserini ise Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası gerçekleştirecek. Konserde Piyanist Gülsin Onay solist olarak yer alacak. Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu’nu Uzak Doğu’dan Avrupa’ya pek çok orkestra eşliğinde yorumlamış ünlü virtüöz Gülsin Onay, eseri bu kez özel bir düzenlemeyle Türk Silâhlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası eşliğinde seslendirecek. Çıplak Dağda Bir Gece, The Circus Bee, Guillaume Tell - Uvertür ve Bahar Şenliği (Çerkez Suiti) eserlerinin de seslendirileceği konser 3 Temmuz’da yapılacak.

