ASO: Kur baskısından birçok iş yapılamıyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kur baskısı yüzünden birçok işin Türkiye'de yapılamaz hale geldiğini söyledi.

Özdebir, Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenen ''Küresel Bunalım Sonrasında Türkiye'de Sanayi Politikaları'' panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de sanayicilik yapmanın zor olduğunu belirterek, ''Öncelikle istikrarsız bir yapı içinde sık sık tokatlar yiyoruz. Şu anda bu kriz döneminde sanayicilik yapan birçok kişi 'nasıl olurda ben bu işten kurtulurum' diye düşünmekte'' dedi.

Sanayicilerin bilgiye erişim konusunda sorunları bulunduğunu ifade eden Özdebir, ''Kim ne ithal ediyor, kim nasıl yapıyor? Türkiye'nin ihtiyacı nedir? Bunlara hala erişimde sıkıntı var'' diye konuştu.

Özdebir, istihdam üzerindeki vergilerin ağırlığına da dikkati çekerek, gelir üzerinden alınan vergiler düşürülmüş olsa da dolaylı vergiler açısından bakıldığında ciddi bir vergi yükü bulunduğunu kaydetti.

Kur baskısı yüzünden birçok işin Türkiye'de yapılamaz hale geldiğini belirten Özdebir, sanayicinin müteşebbislik ruhunu kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

Özdebir, Türk sanayicisinin dünyanın en pahalı akaryakıtı ve doğal gazını kullandığını ifade etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük, Türkiye'de sanayici ruhunun kaybolduğunu belirterek, ''Bugün birçok sanayici canını kurtarabilse bu işi bırakacak bir daha da asla yapmayacak'' dedi.

Sanayici ve KOBİ'lerin en önemli sorununun finans olduğunu belirten Küçük, ''Bizler çok ağlayan sanayiciler değiliz. Sorunları doğru tespit etmeye çalışıyoruz'' diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ise devletin de işe sanayiciler gözüyle bakması ve çözüm bulması gerektiğini belirterek, ''İşletmeyi açıyoruz. Elektrik, işçi, banka faizi... Ana sermayedar olarak bize bir şey kalmıyor'' dedi.

Yorgancılar, ihracat rakamlarına değinerek, ihracatta gelişme sağlanabilmesi için öncelikle markalaşmaya ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.