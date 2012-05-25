Asmalımescit'te binasını güzelleştiren, yenileyen, boyayana masa izni çıktı

Beyoğlu’nda özellikle Asmalımescit’te eğlence hayatını sokağa taşıyan ve bir gecede toplanarak büyük tartışma yaratan ‘ünlü masalar’ yeniden gün ışığına çıkıyor. 3500 alkollü işletme ile yaklaşık 17 bin kişilik istihdam yaratan Beyoğlu ’nun eğlence esnafı mağduriyetin giderilmesi için belediyenin kapısına gide gele sonunda ‘masaya oturmayı’ başardı. Esnafın anlattığına göre, Beyoğlu Belediyesi şimdilerde ‘kentsel dönüşüme’ destek adı altında binasını güzelleştiren, yenileyen, boyayan işletmeye masalarını yeniden dışarı çıkartma izni veriyor. İlk uygulama ise binalarını belediyenin istediği gibi boyayan Mis Sokak’ta başladı.

Nuriye Doğu'nun Radikal'deki haberine göre; Beyoğlu’nda masa operasyonu öncesi kalitenin düşmeye başladığını belirten Turizm, Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı olan Kaya Demirer, belediyenin yaz öncesi başlattığı ‘sınırlı masa izni’ ile bölgede kalitenin yeniden artacağını söylüyor. Öncesinde birçok işletmenin sokaklara haksız yere yayıldığını ifade eden Demirer, belediyenin yapılan görüşmeler sonucu yasağı yumuşatma kararı aldığını ve bunun planlamasını yaptığını söylüyor. Eğlence sektörünün özellikle İstanbul’da patlama yaptığını belirten Demirer, 3.5 milyar dolarlık bir eğlence dünyasına hükmeden İstanbul ’da 225 bin kişinin istihdam edildiğini belirtiyor.



Binayı boyadı, izni kaptı!



‘Kafe Pi’ markası ile Beyoğlu’nda birçok mekân işleten KafePi Grup’un sahibi Engin Yaşar da, masaların geri döndüğünün sinyalini veriyor. Yaşar, yaz yaklaşırken belediye ekiplerinin mekânları gezerek, ‘kentsel dönüşüme’ destek amaçlı binaların boyanması, iyileştirilmesi koşulu ile masalara izin vermeye başladığını söylüyor. Mis Sokak’ta birkaç işletmenin binasını boyadığı ve masa iznini kaptığı konuşuluyor.

Bu süreçte sigara yasağı ile birlikte masalara da özgürlük için defalarca belediye ile görüşen, istekleri yapılmayınca tüm üyeleri ve Beyoğluseverlerle meydanlara taşan Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) ise, masaların geri verilmesinde kime neye göre izin verildiği konusunda karışıklık yaratıldığını iddia ediyor. Belediyenin binasını boyayana masa izni verdiğini, tam karşısındaki esnafa ise ‘sokak dar’ gerekçesi ile yasağı sürdürdüğünü iddia eden BEYDER, gelinen bu durumun Beyoğlu ’nda daha büyük kaosa yol açabileceği görüşünde. Hatta BEYDER, bunun esnafı birbirine düşürdüğü ve haksız rekabete yol açtığı gerekçesi ile dava açmaya bile hazırlanıyor.



Cirolar düştü, 2000 kişi işsiz kaldı



Belediyeye göre mekânların haksız işgalleri, iddiaya göre ise geçen yıl 15 Temmuz Berat Kandili akşamı Başbakan’ın araçla yaptığı Beyoğlu gezisinde, aracın Asmalımescit’te bulunan bir barın önünde çok fazla masa olması nedeniyle buradan geçememesi sonucu ‘masa kaldırma operasyonu’ başlamıştı. Sigara yasağının üzerine bir şok da masalardan yaşayan esnafın bu süreçte cirolarında yüzde 70-80’e varan düşüşler yaşadığı, 2 bine yakın kişinin de işsiz kaldığı konuşuldu. Bunun üzerine belediye giriş kattaki mekânlar için 70 santimetre genişliğinde ve 4 masa konulacak uzunlukta yerden kot farkı kullanılarak, 40 santimetre yükseklikte demirden balkon çözümü getirdi ancak işletmeler bu öneriyi sıcak karşılamadı.



Uygulama Mis Sokak’ta başladı



Hemen hemen tüm mekânların kapısına tek sıra halinde masaları çıkarttığı Mis Sokak’ta eski ve yıpranmış binalar belediyenin dış cephede onarım ve boya koşulu ile masalarına kavuştu. Belediyenin belirlediği şekilde binasının rengini ve dış cephesini düzenlemeyenler için ise yasak sürüyor. Kendi binası yeni ve sorunsuz olduğu için belediyenin bir koşul sunmadığını belirten Demir Cafe’nin sahibi, tam da yaz öncesi üç beş masa da olsa yasağın kalkmasının işleri yeniden açacağını söylüyor. Hemen bir iki işletme yandaki Çıngı Cafe’nin sahibi ise binasını belediyenin istediği renkte boyatıyor, dış cepheyi düzenliyor. Mekân sahibi böylece hem belediyenin hem de işletmelerin karşılıklı olarak kazanacağını söylüyor. Binasını boyatan bir başka işletmeci de, kapısından masasına, dış cephede boya rengine kadar tamamen belediyenin istediği şekilde tadilat yaptıklarına dikkat çekiyor. Mis Sokak’ta 1.5 ay önce başlayan ‘masalara özgürlük’ esnafın yüzünü güldürmüş.