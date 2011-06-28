Asma köprüye kilitli kapı taktılar

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İlçe merkezine yaklaşık 42 kilometre mesafede, Kaçkar Dağları'nın eteğindeki Yüncüler köyünde yaşayan 54 yaşındaki Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Bayram Ada Yaylası'nda ev yaptığını, evine ulaşımını da komşularının bahçelerinden geçerek sağlayabildiğini belirtti.





Bir süre sonra komşularının bu durumdan rahatsız olduklarını anlatan Demir, ''Ben de bütün riski göze alarak kendi imkanlarımla evimin önünden geçen Kaçkar Deresi üzerine 40 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde asma köprü yaptım'' dedi.





Bu sefer de köylülerin köprüden rahatsız olduğunu ifade eden Demir, ''Çocuklar köprüden geçmeye ve üzerinde oyun oymaya başladılar. Aileler çocuklarının dereye düşebileceği endişesiyle rahatsız oldular. Muhtarlık ve köylüler köprüye kilidi bulunan kapı yapmamı istediler. Bana da bu düşünce doğru geldi. Kısa sürede köprüye asma kilidi bulunan tahta kapı yaptım.

Köprüden geçtikten sonra asma köprüyü kilitliyor, anahtarı cebime koyuyorum. Bu sayede hem ben hem de köylülerimiz rahat etti'' diye konuştu.









Geçen yıl yaptığı köprünün tamamen tahtadan olduğunu kaydeden Demir, ''Köprüyü derenin içinden kalaslarla destekledim. Kışın üzerine yaklaşık 3 metre kar yağdı. Köprü eğildi, ama her şeye rağmen yıkılmadı'' dedi.



