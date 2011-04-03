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ASLI'NIN AİLESİ SOBA KURBANI İSTANBUL (A.A)

03 Nisan 2011 19:14

-ASLI'NIN AİLESİ SOBA KURBANI İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Ümraniye'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 yaşındaki çocuk ile annesi ve babası yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Topağacı Mahallesi Ezber Caddesi Sarıca Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede, başka bir odada yatan Aslı İnce (15), uyandığında annesi Hatice (37), babası Beytullah (40) ve 5 yaşındaki kardeşi Adem'i sobanın olduğu odada baygın buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu, çift ile 5 yaşındaki oğullarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Cesetler, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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